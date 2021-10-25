Güney Kore Devlet Başkanı'ndan Kuzey Kore ile diyalog mesajı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, görevde kaldığı sürece Kuzey Kore ile barış ve diyalogun tesisi için çaba göstereceğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, görevde kaldığı sürece Kuzey Kore ile barış ve diyalogun tesisi için çaba göstereceğini belirtti.

Moon parlamentodaki konuşmasında, Kore Yarımadası'nda "diyalog ve diplomasi yoluyla yeni bir barış düzeninin kurulmasına yardımcı olmak için sonuna kadar çaba göstereceğini" söyledi.

Güney Kore lideri, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un, 12 Haziran 2018'de ilk kez bir araya geldiği zirvenin düzenlenmesine yardımcı olduğunu ancak barışa yönelik çabalarının henüz tamamlanmadığını ifade etti.

ABD ile Kuzey Kore arasında nükleer müzakerelerin yürütülmesinde önemli rol oynayan Moon'un 5 yıllık görev süresi Mayıs 2022'de doluyor.

Muhalifler, iktidarı boyunca Kore Yarımadası'nda yapıcı tutum sergileyen Moon'un söz konusu yaklaşımının Kuzey komşuları üzerindeki uluslararası baskıyı zayıflattığını belirtiyor.

Buna karşılık Moon destekçileri tarafından, barışın tesisi için çalışan bir arabulucu olarak görülüyor.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri gerilimi artırdı

Yaklaşık 2 yıldır nükleer müzakerelere katılmayan Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ağustosta ortak askeri tatbikat gerçekleştirmesini tehdit olarak algılamış ve son zamanlarda füze denemelerini artırmıştı.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

Füze eleştirilerine Kuzey Kore'den tepki: Abartıyorsunuz

Öte yandan, 19 Ekim'de "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" denemesi yapan Kuzey Kore uluslararası toplumun tepkisi ile karşılaşmıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, söz konusu füze denemelerinin "yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma" olduğunu bildirmişti.

ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmıştı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve, beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.