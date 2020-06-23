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Güney Kore: İkinci dalga başladı

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Güney Kore: İkinci dalga başladı
Güney Kore: İkinci dalga başladı

Koronavirüs salgınını kontrol altına almakta örnek gösterilen ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalganın başladığı açıklandı.

DW'de yer alan habere göre, Güney Kore Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi Direktörü Yeong Eun Kyeong, başlangıçta ikinci dalganın sonbahar ya da kış aylarında görülebileceği öngörüsünde bulunduklarını ancak gelişmelerin bu yöndeki tahminlerinin yanlış çıktığını gösterdiğini söyledi.

Ülkedeki vaka artışları ile birlikte ikinci dalganın başladığını ifade eden Yeong, ikinci dalganın merkezinin başkent Seul ve çevresi olduğunu belirtti. Yaklaşık 52 milyon nüfuslu ülkenin yaklaşık yarısı Seul ve çevresinde yaşıyor.

Yeong, ilk dalganın Nisan sonuna kadar sürdüğünü, yeni dalganın da Mayıs ayı başından itibaren başladığını tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

Güney Kore, vaka sayılarının azalması üzerine salgına karşı önlemleri ve kısıtlamaları gevşetmeye başlamıştı. Açıklamasında ülkedeki normalleşme adımlarına da işaret eden Yeong, yeni vakaların ana merkezinin Seul'deki gece kulüpleri ya da kiliseler gibi kalabalıkların oluştuğu mekanlar olduğunu söyledi.  

Kamusal alanda yeniden sıkı önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Güney Koreli yetkili, yeni vaka sayılarının önümüzdeki üç gün içinde artmaya devam etmesi halinde sağlık sistemi üzerinde yük oluşabileceği uyarısında bulundu.

Güney Kore'de şu anda kayıtlı vaka sayısı 12 bin 438, şimdiye kadarki can kaybı ise 280.

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