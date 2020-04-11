Güney Kore: Karantina kurallarına ihlal edenlere elektronik bileklik takılması planlanıyor

Güney Kore, karantina kurallarını uymayanlara elektronik bileklik takma planları yapıldığını açıkladı.

Evde kalma talimatı verilen 57 bin kişiden bazılarının, hareketlerini takip etmek için kullanılan akıllı telefonlarını evde bırakıp, karantina kurallarını ihlal ettiği bildiriliyor.

Güney Koreli sağlık yetkiilisi, Yooon Tae-ho, mahremiyet kaygıları olabileceğini kabul etti, ancak geçtiğimiz haftalarda kendilerini tecrit altında tutan insan sayısının artması nedeniyle, bilekliklerin gerekli olduğunu belirtti.

1 Nisan'dan bu yana ülkeye yeni giriş yapanların kendilerini 14 gün boyunca tecrit altında tutmaları isteniyor.

İçişleri Bakanlığı yetkilisi Lee Beom-seok, hükümetin insanları bileklik takmaya zorlayamayacağını ve insanlardan bir onay formu imzalamalarının isteneceğini belirtti. Yetkili, onay formunu imzalayanlara ihlalleri nedeniyle daha hafif bir ceza verileceğini belirtti.

Güney Kore'de karantina kurallarını ihlal edenlere bir yıla kadar hapis veya 8200 dolar para cezası verlebiliyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ülkedeki en az 10.480 koronavirüs vakasının en az 866'sının ülke dışından gelenler olduğunu açıkladı.