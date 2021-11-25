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Güney Kore köpek etini yasaklamaya hazırlanıyor

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Güney Kore yönetimi, köpek eti tüketiminin yasaklanması için harekete geçti. Tarım Bakanlığı da dahil olmak üzere 7 devlet dairesi, önerilerini meclise sunacak.
Güney Kore köpek etini yasaklamaya hazırlanıyor

Güney Kore yönetimi, köpek eti tüketiminin yasaklanması için harekete geçti. Tarım Bakanlığı da dahil olmak üzere 7 devlet dairesi, önerilerini meclise sunacak.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in, ülkede köpek eti tüketimini yasaklamayı planladığını açıklamasının ardından ilk resmi adım atıldı.

Tarım Bakanlığı da dahil olmak üzere 7 devlet dairesinden yetkililer ve sivil uzmanlardan oluşan grup, köpek eti tüketimini yasaklama konusundaki tavsiyelerini sunmak için çalışmaya başlayacak.

Güney Kore'de özellikle genç insanlar köpek etini yemek seçeneği olarak görmüyor.

Köpek etini satmak da popüleritesini kaybetti.

2020'de yapılan bir ankete göre, Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 84'ü ne köpek eti tüketiyor ne de gelecekte yemeyi planlıyor

Ancak son anketler, köpek etini yemese bile daha fazla insanın köpek etinin yasaklanmasına karşı olduğunu gösteriyor.

Seul hükümetinin görev grubu kurma adımı ülkede bir ilk olma özelliği taşısa da, kesin olarak köpek etinin yasaklanacağı anlamına gelmiyor.

Hükümetin bu yöndeki politikasını etkilemek için hem hayvan hakları savunucularından, hem de köpek çiftliklerinden protestolar yükseliyor.

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