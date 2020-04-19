Güney Kore ‘korona’ önlemlerinde gevşemeye gidiyor

Güney Kore sosyal mesafe politikasını 15 gün daha uzatma kararı alırken, kilise ve spor müsabakaları gibi alanlarda gevşemeye gidileceğini duyurdu. Karar, sadece sekiz yeni vakanın tespit edilmesinin ardından geldi.

Karara göre kiliseler tekrar açılabilecek, spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, “En güvenlisi sosyal mesafeyi olabildiğince sıkı uygulamak ancak bunu tam anlamıyla yapabilmek pek gerçekçi değil. Bir orta yol bulmalıyız” dedi.

Chung, şu anki durumu muhafaza edebilirlerse ‘rutin sosyal mesafe’ye 6 Mayıs’tan itibaren geçileceğini kaydetti.

Sağlık yetkilileri bu kararla ekonominin yeniden canlanacağını ancak dezenfeksiyon kurallarının ve virüsün yayılmasına ilişkin alınan tedbirlerin uygulanılmasına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Yetkililer ayrıca son dönemdeki eğilimin iyi haber olduğunu ancak gereğinden fazla iyimser tahminlerden kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ülkede toplam 10 bin 661 vaka tespit edildi, 234 kişi hayatını kaybetti.