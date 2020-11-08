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Güney Kore Kovid-19 ile mevsimsel gribi aynı anda tespit eden testi onayladı

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Güney Kore, yeni tip koronavirüsü ve mevsimsel gribi tespit etmek için geliştirilen bir testi onayladı.
Güney Kore Kovid-19 ile mevsimsel gribi aynı anda tespit eden testi onayladı

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, hem yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hem de mevsimsel gribi tek bir numuneden aldığı örnekle tespit edebilen bir testi onayladığını bildirdi. 

Güney Koreli sağlık yetkilileri, hastaların tek bir testle Kovid-19 ve mevsimsel griple ilgili sonuçları üç ila altı saatte alabileceklerini belirtti.

Yetkililer, bu testin hem sağlık çalışanları üzerindeki yükü hem de hastaların bekleme süresini azaltacağını ifade etti.

Grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen şüpheli ölümler 94’e çıktı

Öte yandan, Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısının 94'e çıktığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDC), şüpheli ölümlerde 70’li yaşlarda olan 40 kişinin, 80 yaş üzeri 38 kişinin ve 60 yaş altı sekiz kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Sağlık yetkilileri daha önce grip aşıları ile ölümler arasında doğrudan bir ilişki bulamadıklarını belirtmiş, Güney Korelilere, grip aşısı yaptırma çağrısında bulunmuştu.

Yaklaşık 19 milyon kişiye grip aşısı yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, şu ana dek en az 12 milyon kişinin aşılandığı kampanyayı sürdüreceğini duyururken, Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemesi gerektiğini öne sürüyor.

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