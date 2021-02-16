  • BIST 1.543
  • Altın 403,890
  • Dolar 6,9745
  • Euro 8,4454
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -7 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Güney Kore mahkemesi II. Dünya Savaşı'ndaki 'seks köleleri'ne Japonya'nın tazminat ödemesini emretti

» »
Güney Kore'de bir mahkeme tarihi bir karar alarak Japonya'nın II. Dünya Savaşı'nda 'seks kölesi' yapılan 12 kadın ve ailesine toplam 91 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.
Güney Kore mahkemesi II. Dünya Savaşı'ndaki 'seks köleleri'ne Japonya'nın tazminat ödemesini emretti

Güney Kore'de bir mahkeme tarihi bir karar alarak Japonya'nın II. Dünya Savaşı'nda 'seks kölesi' yapılan 12 kadın ve ailesine toplam 91 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından alınan karar, "konfor kadınları" olarak adlandırılan Japon askerlerinin seks kölesi olarak kullandığı kişilerin Tokyo'ya karşı açtığı ilk sivil dava olma özelliğine sahip.

"Onlu yaşlarının sonlarında ya da 20'lerinin başlarında olan davacılar, tekrar tekrar cinsel istismara maruz kaldı" açıklamasında bulunan yargı, kararında Japonya İmparatorluğu'nu "konfor kadın" sisteminden sorumlu tuttu.

Genelevde "zorla" çalıştırılan 200 bin kadın

Birçok tarihçi, Çin dahil çok sayıdaki Asya ülkesinden ve çoğunlukla da Kore'den getirilen 200 bin kadının II. Dünya Savaşı sırasında Japon askerleri için genelevlerde çalışmaya zorlandığını söylüyor.

Cuma günü karara bağlanan karar, Güney Kore'de 8 yıldır sürüyordu. Olaylardan doğrudan mağduriyet yaşamış davacı kadınlardan sadece beşi hayatta bulunuyor. Diğerlerini ise aileleri temsil ediyordu.

İki ülke arasında çözülemeyen meselelerden biri olan "konfor kadınları" hakkında Tokyo yönetimi Seul'ü varılmış anlaşmaları ve uzlaşmaları siyasi hedefler uğruna değiştirmeye çalışmakla eleştiriyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Kadınlar Çok Konuşuyor' Diyen Japon Olimpiyat Komitesi Başkanı Mori İstifa Etmek Zorunda Kaldı12 Şubat 2021 Cuma 11:13
  • Çin'de BBC World News'ün yayın yapması yasaklandı11 Şubat 2021 Perşembe 22:55
  • Japonya 24 milyon aşıyı çöpe atacak11 Şubat 2021 Perşembe 09:15
  • Dünyayı koronavirüse karşı uyarmaya çalışan Çinli Doktor Li Wenliang'ın ölüm yıldönümü08 Şubat 2021 Pazartesi 21:59
  • Endonezya'da Etkili Olan Yağışlar Nedeniyle 5 Bin 672 Ev Su Altında Kaldı08 Şubat 2021 Pazartesi 13:05
  • Wuhan’da inceleme yapan DSÖ heyetinden açıklama: Kanıt bulduk08 Şubat 2021 Pazartesi 12:22
  • Hindistan'da Bir Buzul Parçasının Barajı Yıkmasıyla 14 Kişi Öldü, 150 Kişi Kayıp08 Şubat 2021 Pazartesi 10:02
  • Myanmar'da askeri cuntadan sosyal medyaya da darbe: İnternete erişim engellendi07 Şubat 2021 Pazar 10:40
  • Navalny protestosu: 11 bin kişi gözaltına alındı; Moskova'daki cezaevlerinde yer kalmadı07 Şubat 2021 Pazar 10:18
  • Çin'in Anhui Eyaletinde Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 10 Ölü06 Şubat 2021 Cumartesi 22:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti