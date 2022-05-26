Güney Kore Merkez Bankası faiz artırdı

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Enflasyonla mücadele eden Güney Kore Merkez Bankası yine faiz artışı kararı aldı.
Banka politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,75 düzeyine çıkardı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de bu yöndeydi.
Son karar yaz aylarından bu yana alınan beşinci faiz artışı kararı oldu.
Banka enflasyon projeksiyonlarını da yükseltti. Daha önce 2022 için yüzde 3,1'lik enflasyon gören Güney Kore Merkez Bankası bu beklentisini yüzde 4,5'e çıkardı. Aynı dönem için büyüme beklentisi ise yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye indirildi.
kaynak : Kıbrıs Postası
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