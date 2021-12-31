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Güney Kore NFT oyunlarını yasaklayacak

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Güney Kore NFT oyunlarını yasaklayacak
Güney Kore NFT oyunlarını yasaklayacak

Seul, Apple ve Google'ın, NFT mobil oyunlarını uygulama mağazalarından kaldırmasını talep etti.

Güney Kore hükümeti, NFT'lere karşı karekete geçti, kriptodan ilham alan yeni kazan-kazan mobil oyunlarının piyasaya sürülmesini engellemeye başladı.

Ülke mevcut oyunların Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırılmasını talep etti.

NFT oyna-kazan oyunları, benzer blok zinciri teknolojisini kullandıkları ve oyuncuların sadece oyun oynayarak yatırım yapmalarına ve para kazanmalarına izin verdikleri için kripto meraklıları arasında son zamanlarda popülerlik kazanıyor.

Bu uygulamaların çoğunda kullanıcıların önce, daha sonra oyun içi ödüller oynamak ve kazanmak için kullanılabileceği, takas edilemeyen jetonları (NFT'ler) satın almaları gerekiyor.

Ancak Güney Kore yasalarına göre, 10 bin Kore wonundan (8.42 dolar) daha fazla ödül sunan oyunlar ülke genelinde yasaklandı ve hükümet kumar, oyun ve yaş derecelendirmeleriyle ilgili katı düzenlemeler getirdi.

Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın bir parçası olan Oyun Yönetimi Komitesi (GMC), kazan-öde oyunlarını spekülatif para kazanma planları olarak tanımladı ve uygulama içi satın alma gerektiren oyunları yasa dışı hale getirmek için harekete geçti. 

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