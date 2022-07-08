Güney Kore robotik polisler için çalışmalara başladı

Korea Herald’ın haberine göre; Ulusal Polis Teşkilatı tarafından hazırlanan yeni bir ‘Polis Gelecek Vizyonu 2050’ planı kapsamında 30 yıl içinde kendi kendini yöneten robotları askere alma ve polislerin “Iron Man” kostümüne benzer bir kıyafete sahip olması dahil yeni projeler üzerinde çalışılıyor.

Demir Adam Polisi, güçlerini artıran yüksek teknolojili zırhlar giyen insan polisler olarak tanımlanıyor. Kostüm ayrıca, bir yapay zekâ danışma sistemi ile donatılacak.

Devriyelere çıkacak ve ulaşılması daha zor alanlarda gezinecek olan dörtlü robotlar da onlara yardım edecek.

Kolluk kuvvetleri, toplumu güvende tutmanın yolunun yapay zekâ, robotik ve gelişmiş mobilite olacağını tahmin ediyor. Bu aynı zamanda, güvenlik güçlerinin insan gücüne aşırı bağımlı olması gerekmeyeceği ve insanların, bir mobil polis karakolunda otururken memurlara ve robotlara talimat verebileceği anlamına da geliyor.

Teşkilat aynı zamanda metaverse’de de suçla mücadele etmek için yapay zekâ metapolice avatarları tarafından temsil edilen bir “Meta Ulusal Polis Teşkilatı” birimi açmayı umuyor.