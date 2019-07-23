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Güney Kore Rus askeri uçağına ateş açtı

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Güney Kore ordusu kendi hava sahasını ihlal ettiğini belirttiği bir Rus askeri uçağına ateş açtıklarını duyurdu.
Güney Kore Rus askeri uçağına ateş açtı

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Liancourt Kayalıkları (Dokdo) üzerinde hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Rus askeri uçağına iki kez uyarı ateşi açtıklarını duyurdu. Güney Kore medyasında yer alan haberlerde uçağın bir bombardıman uçağı olduğu ileri sürüldü.

Rus jetinin Güney Kore hava sahasını iki kez ihlal ettiği belirtiliyor. İlk ihlalin yerel saatle 09:00 civarında meydana geldiği ve üç dakika sürdüğü belirtiliyor. Uçağın yarım saat sonra tekrar gelip bu kez Güney Kore hava sahasını dört dakika ihlal ettiği kaydediliyor. Seul’den yapılan açıklamada ardından Rus uçağına karşı F-15k ve F-16k tipi savaş jetlerinin havalandırıldığı ve uçağa uyarı ateşi açıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu Rus uçağın hava sahasını ihlal etmeden önce Güney Kore'nin "Hava Savunma Teşhis Bölgesi" olarak tanımladığı bölgeye de girdiği kaydedildi. İki Çin savaş uçağının da aynı bölgede görüldüğü belirtildi.

Rusya'dan yalanlama

Rusya Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklamasında Rus bombardıman uçaklarının Güney Kore hava sahasını ihlal ettiği iddiasını reddetti. Açıklamada Güney Kore jetlerinin Rus uçaklarını tehlikeye atan tehlikeli manevralar yaptığı belirtildi. Bakanlık ayrıca Güney Kore pilotlarının Rus bombardıman uçaklarıyla iletişim kurduğu iddiasını da yalanladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Rus jetlerinin uluslararası sular üzerinde planlı tatbikatlar gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada "Rusya hava kuvvetlerinin iki Tu-95 stratejik bombardıman uçağı Japon Denizi'nin tarafsız suları üzerinde planlı bir uçuş yapıyordu" denildi ve Güney Kore hava sahasının ihlal edildiği yalanlandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili açıklamasında Güney Kore'nin Hava Savunma Teşhis Bölgesi'nin kendi ulusal hava sahası olmadığını ve tüm ülkelerin burada hareket etme özgürlüğüne sahip olduğunu duyurdu. Japon hükümeti ise olayla ilgili olarak hem Güney Kore'yi hem Rusya'yı protesto etti. 

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