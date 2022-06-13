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Güney Kore, savaş dönemi sorunlarına rağmen Japonya ile normalleşme hedefliyor

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Güney Kore Savunma Bakanı Lee Song Jup, ülkesinin, İkinci Dünya Savaşı dönemi sorunlarının etkisinin sürdüğü Tokyo-Seul ilişkilerinde normalleşme hedeflediklerini söyledi.
Güney Kore, savaş dönemi sorunlarına rağmen Japonya ile normalleşme hedefliyor

Güney Kore Savunma Bakanı Lee Song Jup, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünce (IISS) Singapur'da düzenlenen "Shangri-La Diyaloğu" forumunda kıyı komşusu Japonya ile ilişkilere değindi.

"Japonya ile ciddi diyaloğa girişmeye hazırız" diyen Lee, İkinci Dünya Savaşı dönemi sorunlarına rağmen Tokyo-Seul ilişkilerinde normalleşme istediklerini belirtti.

Yonhap ajansına göre, forum marjındaki etkinliklerde Japon mevkidaşıyla gayrı resmi konuşma fırsatı yakaladıklarını da kaydeden Lee, iki ülkenin pozitif yönde ilerlemek istediğini kaydetti.

Öte yandan Lee, hafta sonu ABD'ye hareket eden Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in, Tokyo'yu ziyaret için karşılıklı uygun zaman organize edilmesi için Japon muhataplarıyla bir araya gelmeyi planladığını aktardı.

Bakan Park'ın ziyaret etmesi halinde, Kasım 2019 sonrası ilk kez bir Güney Kore Dışişleri Bakanı Japonya'yı ziyaret etmiş olacak.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te, "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" ile askeri birimlerde "istismar edilen Koreli kadınlar", kıyı komşuları arasında "hassas sorunlar" olarak biliniyor.

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