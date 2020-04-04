Güney Kore sosyal mesafe kurallarını iki hafta daha uzattı

Cumartesi günü ülkede 97 kişide daha virüs tespit edildi, toplam vaka sayısı 10 bin 156’ya çıktı. Ölü sayısı ise 177.

Ülkede herkes arasında 2 metre mesafe bırakmak zorunda. Kalabalık ortamlarda bulunmak ise 19 Nisan’a kadar yasak.

Ancak ülkede birçok dükkan ve restoran hâlâ açık.

Ülkede çok sayıda test yapılabildiği için yayılmanın önüne geçildiği görüşü hakim. Ancak Sağlık Bakanı Park, şu an rahatlamak için daha çok erken söylüyor.