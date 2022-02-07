Güney Kore Ve Avustralya Kovid-19 Önlemlerini Esnetirken, Endonezya Sıkılaştırdı

Kovid-19'un Omicron varyantını taşıyan vakalar birçok ülkede hızla artarken, Güney Kore ve Avustralya salgına karşı aldığı önlemlerin bazılarını esnetme kararı aldı, Endonezya ise turistlerin ülkeye girişini yasakladı.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 35 bin 286 Kovid-19 vakası kaydedildi, böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 44 bin 963'e yükseldi.

Ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 6 bin 886 oldu.

Kovid-19 vaka sayılarındaki artış sürse de baskın varyantın hafif semptomlara sahip Omicron olması ve yüksek aşılama oranları nedeniyle ülkede, evde tedavi gören hastaların sayısı arttı.

Bu durumun da sağlık ve devlet görevlilerinin yoğun mesai yapmasına yol açmasıyla, yetkililer salgına karşı alınan bazı önlemleri esnetme kararı aldı.

Buna göre, Kovid-19 hastalarının GPS sistemi yardımıyla takip edilmesine son verildi. Hastaların GPS sisteminden takibinden sorumlu çalışanlar da artık evde tedavi gören Kovid-19 hastalarıyla ilgilenmesine karar verildi.

Kovid-19 hastalarının, artık doktora gideceklerinde yerel sağlık çalışanlarına bilgi verme zorunluluğu da kaldırıldı, hastaların aile üyelerinin de artık ilaç, gıda ve diğer gereksinimlerini karşılamak için dışarı çıkmalarına izin verildi.

Yetkililer bu önlemlerin ne zaman kaldırılacağına dair ise bilgi vermedi.

Güney Kore'de yaklaşık son 20 günde günlük vaka sayıları tırmanışa geçerek 9 katına çıktı.

Ülkede dün 38 bin 691 vaka tespit edilmişti, bu, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kaydedilmişti.

Ülkenin 52 milyonluk nüfusunun yüzde 86'sı en az 2 doz Kovid-19 aşısı olurken, yaklaşık yüzde 55'ine hatırlatma dozu da uygulandı.

Avustralya

Kovid-19'un Omicron varyantlarının etkisindeki Avustralya'da son 24 saatte 21 bin 155 vaka kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti.

Böylelikle, Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 750 bin 562'ye, salgında ölenlerin sayısı da 4 bin 243'e yükseldi.

Avustralyalı yetkililer, Kovid-19'a karşı aşılı olup Omicron varyantına yakalanan kişilerde hastaneye yatış oranının düşük olması nedeniyle bazı Kovid-19 önlemlerini gevşetme kararı aldı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkesinin sınırlarının Kovid-19 aşısı olan yabancı turistlere ve iş insanlarına 21 Şubat'tan itibaren açılacağını açıkladı.

Morrison, Avustralya'ya gelmek isteyenlerin salgına karşı aşı olduklarını belgelemeleri gerektiğini ifade etti.

Ocak ayında Melbourne kentinde yapılan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılmak için Avustralya'ya gelen ancak muafiyeti kabul edilmediği için vizesi iptal edilerek sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic'e atıfta bulunan Morrison, yılın ilk dönemindeki olayların, tüm dünyaya, Avustralya'ya girmek için aşı olduklarını belgelemelerine dair net bir mesaj göndermiş olduğunu kaydetti.

Avustralya'nın salgının yayılmasının önüne geçmesinde, sıkı sınır kontrollerinin önemli rolü olmuştu.

Endonezya

Endonezya Ulaştırma Bakanlığı, Omicron varyantını taşıyan vakardaki artışa dikkati çekerek, yabancı turistlerin Cakarta Havaalanından ülkeye girişinin geçici olarak yasaklandığını duyurdu.

Bu arada, Endonezya'daki bazı havaalanlarından ülkeye giriş mümkün.

Başkent Cakarta'nın bazı bölgelerinde gece yarısından 04.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Salgının başından bu yana 4 milyon 542 bin 601 vaka tespit edildi, salgın nedeniyle 144 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yılbaşı tatili Asya'da vakaları artırdı

Geleneksel 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 31 Ocak'ta yılbaşını kutlayan bazı Asya ülkelerinde, yılbaşı tatili Kovid-19 vakalarının artmasına yol açtı.

Son 24 saatte 342 vakanın tespit edildiği Hong Kong'da toplam vaka sayısı 15 bin 408'e yükseldi.

Hong Kong'da 30 Ocak'ta 81 vaka saptanmıştı.

Tayland'da 31 Ocak'ta 3 bin 111 olan günlük vaka sayısı, son 24 saatte 10 bin 470 olarak kaydedildi.

Son 3 gündür günlük vaka sayısının 10 binin üzerinde olduğu Tayland'da salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 306.

Malezya'da 30 Ocak'ta 4 bin 915 olan günlük vaka sayısı, son günlerde 10 binin üzerinde seyrediyor.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 914 bin 220 olduğu Malezya'da 32 bin 34 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.