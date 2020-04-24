Güney Kore'de 39 gündür ilk kez son 24 saatte koronavirüsten ölen yok

Güney Kore'de 16 Mart'tan bu yana ilk kez son 24 saatte koronavirüs sonucu hayatını kaybeden olmadı.
Ülkede 24 saatte sadece altı yeni virüs vakası tespit edildi.
Toplam vaka sayısı 10 bin 708'e yükseldi.
Güney Kore'de koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 240 kişi yaşamını yitirdi, hastaliktan ölüm oranı yüzde 2,24.
Seul yönetimi koronavirüs salgınıyla mücadele sırasında sokağa çıkma kısıtlaması yöntemine başvurmamış; "test, tespit, izolasyon" yöntemine yönelmişti.
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