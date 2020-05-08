  • BIST 98.399
  • Altın 394,365
  • Dolar 7,1390
  • Euro 7,7371
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Güney Kore’de Açılan Barlar Vaka Sayısını Artırdı

» »
Güney Kore’de Açılan Barlar Vaka Sayısını Artırdı
Güney Kore’de Açılan Barlar Vaka Sayısını Artırdı

Son beş gündür 10'un üzerinde yeni COVID-19 vakası tespit edilmeyen Güney Kore'de bugün 25 yeni vakanın görüldüğü açıklandı. Yetkililer, yeni vakalardan 13'ünün geçen Cumartesi başkent Seul'daki üç gece kulübüne giden bir hastayla bağlantılı olduğunu belirtti.

Güney Kore Sağlık Bakan Yardımcısı Kim Gang-lip, 29 yaşındaki hastanın virüs bulaştırdığı tahmin edilen kişilerden 12'sinin, aynı gece bu mekânlara giden kişiler olduğunu açıkladı. Diğer kişinin ise bu hastanın iş arkadaşı olduğu tespit edildi.

Kim, "çok büyük ihtimalle" söz konusu gece kulüpleriyle bağlantılı yeni vakalar tespit edileceğini söyledi. Üç gece kulübüne Cumartesi günü bin 500'den fazla müşteri girdiği tahmin ediliyor.

Güney Kore'nin virüsle mücadelede şu ana kadar elde ettiği kazanımların heba edilmemesi için özen gösterilmesi gerektiğini belirten Sağlık Bakan Yardımcısı, "Sudaki bir mürekkep damlası hızla yayılır. Herkes, COVID-19 yayan bir mürekkep damlası olabilir" uyarısında bulundu.

Seul'daki bazı gece kulüpleri, gevşetilen koronavirüs önlemleri kapsamında geçen hafta kapılarını müşterilere açmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump Ve Pence Her Gün Kovid-19 Testi Yaptıracak08 Mayıs 2020 Cuma 08:55
  • Dünya genelinde salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini aştı08 Mayıs 2020 Cuma 08:42
  • BM: Kovid-19 ayrım yapmamasına rağmen nefret söylemi ve yabancı düşmanlığı tsunami gibi büyüyor08 Mayıs 2020 Cuma 08:39
  • İtalyan araştırmacılar: Fare antikorlarından geliştirdiğimiz aşı koronavirüsü etkisiz hale getirdi07 Mayıs 2020 Perşembe 21:07
  • Koronavirüs mutasyon geçirip daha öldürücü hale mi geldi?07 Mayıs 2020 Perşembe 16:42
  • 'Batı Afrika'da 43 milyon insan gıda güvensizliği riski altında'07 Mayıs 2020 Perşembe 13:40
  • Banksy İngiltere'de Bir Hastaneye Resim Hediye Etti07 Mayıs 2020 Perşembe 10:52
  • Kanada’da Kovid-19’dan Ölenlerin Sayısı 4 Bin 348’e Yükseldi07 Mayıs 2020 Perşembe 10:22
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 265 Bini Aştı07 Mayıs 2020 Perşembe 09:41
  • BM: Kovid-19'un En Yoksul Ülkelerde 3-6 Aya Kadar Zirveye Çıkması Bekleniyor07 Mayıs 2020 Perşembe 09:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti