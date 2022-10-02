  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Güney Kore'de aktivistler, Kuzey'e gönderilen balonlar nedeniyle polisle çatıştı

» »
Güney Kore'de aktivistler, Kuzey ile yaşanan gerilime rağmen tıbbi yardım malzemeleri ve Kuzey Kore karşıtı pankart taşıyan balonları göndermeye devam etmeleri nedeniyle polisle çatıştı.
Güney Kore'de aktivistler, Kuzey'e gönderilen balonlar nedeniyle polisle çatıştı

Kuzey Koreli sığınmacı aktivist Park Sang-hak, dün gece saatlerinde polis memurlarının, Güney Kore sınır kasabası Paju'daki bir bölgeden yaklaşık 8 balon fırlattıktan sonra olay yerine geldiğini ve kalan 12 balonu göndermelerine engel olduğunu söyledi.

Polisin bazı materyallere el koyduğunu belirten Park, kendisinin ve diğer 3 kişinin memurlarla kısa süren çatışmanın ardından gözaltına alındığını, sorgunun ardından serbest bırakıldıklarını aktardı.

Park, Kuzey Kore'ye yolladıkları balonların maske, Tylenol ve C vitamini tabletlerinin yanı sıra Güney Kore'nin ekonomik zenginliğini ve demokratik toplumunu öven kitapçıklar ve ABD Kongre üyelerinin Kuzey Kore'nin insan hakları ihlallerini kınayan videolarını içeren yüzlerce usb bellek de dahil olmak üzere propaganda materyalleri taşıdığını söyledi.

Balonlardan birinin, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine atıfta bulunarak, "Tüm insanlık, (Güney Kore'yi) nükleer füzelerle saldırmakla tehdit eden Kim Jong Un'u kınıyor." yazan pankart taşıdığı belirtildi.

Kuzey Kore, ülkedeki COVID-19 salgınının Güney Kore sınırından gelen balonlarla başladığını iddia etmişti.

Kim Yo-jong, ağustosta, Güney Kore'den "çöp" atılmaya devam ederse, Kuzey Kore'nin "Güney Koreli yetkilileri ortadan kaldırarak" karşılık vereceğini söylemişti.

Daha önce de Kuzey Kore karşıtı propaganda broşürleri, 1 dolarlık banknotlar ve dış dünya hakkında bilgi içeren usb bellekler dağıtmak için balon uçuran Park, bu uyarıdan sonra saldırıya uğramıştı.

Salgının balonlarla yayıldığı iddiası

Kuzey Kore devlet medyasında 1 Temmuz'da yer alan haberde, ülkedeki salgının, vatandaşların Güney Kore sınırından gelen "yabancı şeylere dokunmalarıyla başladığı" iddiası yer almıştı.

Kuzey Kore devlet medyası haberi, 18 yaşındaki bir asker ve 5 yaşındaki bir çocuğun nisanda Güney Kore sınırına yakın Ipho kasabasında "yabancı şeyler" ile temasa geçtiği ve ardından COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı şeklinde aktarmıştı.

Salgın önleme merkezi, yayımladığı "acil durum talimatı"nda yetkililere Güney Kore sınırı boyunca yabancı şeylere dikkat etmeleri ve nereden geldiklerini takip etmelerini emretmişti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, virüsü Kuzey'e Güney'den giden balonların yaymış olma ihtimalinin olmadığını söylemişti.

Güney Koreli sağlık yetkilileri ve Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarının, malzemelerin yüzeyine temasla virüs bulaşmasının neredeyse imkansız olduğu yönünde fikir birliğinde olduğu bildirilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zelenskiy: Bayrağımız her yerde olacak02 Ekim 2022 Pazar 13:25
  • Endonezya’da futbol maçında izdiham: 129 ölü, 180 yaralı02 Ekim 2022 Pazar 10:33
  • Pakistan’da mahkeme eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı02 Ekim 2022 Pazar 09:58
  • Yerden ateşlenen silah inişe geçen uçaktaki yolcuyu vurdu01 Ekim 2022 Cumartesi 21:21
  • Savaşın seyri yeniden değişiyor! Ukrayna: Askerlerimiz şehre girdi01 Ekim 2022 Cumartesi 20:53
  • Kırım’da iniş yapan uçakta patlama meydana geldi01 Ekim 2022 Cumartesi 20:23
  • Rusya’dan yeni hamle! Kara yolu taşımacılığına yollar kapandı01 Ekim 2022 Cumartesi 19:43
  • Rusya’dan İtalya’ya gaz akışı durdu01 Ekim 2022 Cumartesi 17:58
  • Ukrayna: Sivil konvoya düzenlenen saldırıda 24 kişi öldü01 Ekim 2022 Cumartesi 17:14
  • Çin’den Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili soruşturma çağrısı01 Ekim 2022 Cumartesi 16:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti