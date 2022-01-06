Güney Kore'de Bedava Saç Ektirme Seçim Vaadi Oldu

Saç ekme tedavilerinin ulusal sağlık sigortası programı tarafından karşılanması gerektiğini düşündüğünü söyleyen devlet başkanı adayı Lee Jae-myung, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saç dökülmesi tedavisi konusunda mükemmel bir politika sunacağım" dedi.

Güney Kore'de devlet başkanı adayı Lee'nin, saç dökülmesi ve ekme tedavilerinin ulusal sağlık sigortası programı tarafından karşılanmasına dair önerisi sonrası, pek çok kel seçmenin desteğini kazandığı ifade etti.

TARTIŞMA YARATTI

Önceki seçimlerde Kuzey Kore'nin nükleer programı, ABD ile ilişkiler ve ekonomik sorunlar ana gündem konuları olarak öne çıkarken, martta yapılması planlanan devlet başkanlığı oylaması öncesinde 'saç dökülmesi' tartışmalarının önemli gündem olduğu belirtiliyor. Devlet başkanı adayı Lee Jae-myung, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saç dökülmesi tedavisi konusunda mükemmel bir politika sunacağım" dedi.

DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Sosyal medyada "Jae-myung kardeşim. Seni seviyorum. Seni Mavi Saray'a ekeceğim" ve "Ekselansları, Sayın Cumhurbaşkanı! Kore'de ilk kez kel insanlara yeni bir umut veriyorsunuz" gibi çok sayıda destek mesajı paylaşıldı. Raporlara göre, her beş Güney Koreliden biri saç dökülmesinden muzdarip. Güney Kore'de 9 Mart'ta düzenlenecek başkanlık seçimlerinde iktidardaki Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung ile ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Seok-youl yarışacak.