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Güney Kore'de bir taksici daha kendini yaktı

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Uber benzeri yeni taksi uygulaması Kakao T Carpool'un protesto edildiği Güney Kore'de bir taksici daha kendini ateşe verdi.
Güney Kore'de bir taksici daha kendini yaktı

Aracında intihar notu bulunan taksici son 2 ayda bu uygulama sebebiyle hayatına son veren ikinci taksi şoförü oldu.

Güney Kore'de bir taksici daha internet üzerinden düşük ücrete alternatif taksi hizmeti sunacak Kakao T Carpool'u protesto için aracının içinde kendini yakarak intihar etti.

Soyadı Im olarak verilen 64 yaşındaki taksici başkent Seul'de ABD Büyükelçiliği yakınlarında bir yere park ettiği aracını ateşe verdi. Araçtan çıkarılmasının ardından bilinci yerinde olan ve en yakın hastaneye götürülen Im saatler sonra hayatını kaybetti. Yonhap haber ajansının aktardığına göre polis aracın içinde erimiş yakıt şişeleri ve söz konusu taksi hizmetinin 'yasadışı' olarak nitelendiği ve intihar notu buldu.

Aralık 2018'de de Choi soyadlı 57 yaşındaki bir taksici, ülkenin en büyük IT şirketi olan Kakao'nun bu yeni hayata geçirilecek Uber benzeri hizmetini protesto için aracını parlamentonun park alanına park etmiş ve kendini yakmıştı.

Choi intihar notunda Taksi şoförlerinin bir gün insanca yaşanabilir maaşlar alabilmesi umuduyla kendi hayatımı feda ediyorum ifadesini kullanmıştı.

© REUTERS / KİM HONG-Jİ

Choi intihar notunda "Taksi şoförlerinin bir gün insanca yaşanabilir maaşlar alabilmesi umuduyla kendi hayatımı feda ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

Choi'nin ölümü diğer taksiciler arasında da yankı bulmuş, 4 gün sonra yaklaşık 100 bin şoför parlamento binası önünde toplanıp normal taksi tarifelerinden yüzde 30 daha ucuza hizmet veren Kakao T Carpool'un kapatılmasını talep etmişti.

Öte yandan ülkedeki taksi sektöründe, kısa mesafe diye yolcu kabul edilmemesi ve yabancılardan daha çok para alınmaya çalışılması gibi bazı uygulamalar nedeniyle taksicilere destek sınırlı kaldı.

 

Ülkenin turizm merkezlerinden biri olan Busan'da daha bu hafta bir taksiciye, İngiliz turistlerden 3 kilometreden daha az bir mesafe için yaklaşık 100 TL, yani olması gerekenin 3 katı fazla taksi ücreti almaya çalıştığı için ceza kesilmişti.

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