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Güney Kore’de Cadılar Bayramı katliamı: Can kaybı artıyor, ülke şokta

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Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamalarındaki izdihamda ölenlerin sayısı 153'e yükselirken, ülke korkunç olayın şokunu yaşıyor.
Güney Kore’de Cadılar Bayramı katliamı: Can kaybı artıyor, ülke şokta

Güney Kore’nin başkenti Seul’de dün gece Cadılar Bayramı kutlamasında yaşanan olaylar ülkeyi yasa boğdu. Can kaybı 153’e yükselirken, 80'den fazla kişinin de yaralandığı olayda, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20’li yaşlardaki gençler olduğu belirtildi.

Seul şehir yönetimi, olayla bağlantılı 355 kayıp ihbarının alındığını açıkladı. Olayın ardından aileler, haber alamadıkları çocuklarının ve akrabalarının akıbetini göz yaşları içinde öğrenmeye çalışıyor. Yetkililer de hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirleyip ailelerine ulaşmak için büyük bir çaba veriyor.

Güney Koreliler, korkunç olayda ölenler için olay yerine çiçekler bırakarak dua ediyor.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, izdihamın, eğlence mekanlarının yer aldığı dar sokakta arka taraftakilerin kalabalığı itmeleri sonucu yaşandığını düşündüklerini belirtti.

Ulusal medyada yer alan bazı haberlere göre izdiham, Itaewon’daki eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerle kalabalığın buraya akın etmesi sonucu yaşandı. Öte yandan mekanda uyuşturucu madde içeren şeker dağıtıldığına ilişkin iddialar da sosyal medyada yayıldı.

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Olayın ardından sokağa yüzlerce kurtarma görevlisi gönderildi.

Seul’ün merkezindeki Itaewon’daki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

CANSIZ BEDENLER YOLA SERİLDİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, izdiham sonrasında onlarca kişinin yerlerde cansız yattığı ve acil servis çalışanları ile diğer kişilerin onlara kalp masajı yaptığı görülüyor. Görüntülerde, üzerleri örtülü bir şekilde yerde yan yana yatırılan cansız bedenler olduğu gözlenirken kutlamaya katılanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarda izdiham anlarının dehşeti gözler önüne serildi.
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Görgü tanıkları büyük bir kalabalığın aniden 4 metre enindeki sokağa doluştuğunu, arkadakilerin baskısıyla öndekilerin düşerek üst üste yığıldığını aktardı.

Olay, Güney Kore’de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu.

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DEVLET BAŞKANI ULUSAL YAS İLAN ETTİ

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, olayın hemen ardından düzenlediği acil durum toplantılarında olay yerinde hızlı ilk yardım görevlilerinin sevk edilmesi ve yaralıların tedavi edilmesi talimatını verdi. Yoon, ayrıca olayla ilgili adli soruşturma başlatılmasını istedi. Televizyonlardan halka seslenen Yoon, “ulusal yas” ilan ederken, “Bu trajedi ve felaket asla yaşanmamalıydı.” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden da, Seul’da yaşanan izdiham nedeniyle Güney Kore halkına taziyelerini iletti.

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ÖLEN YA DA YARALANAN TÜRK VATANDAŞI YOK

Bu arada Türkiye'nin Seul Büyükelçiliği, izdihamda ölen veya yaralanan Türk vatandaşının bulunmadığını bildirdi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, dün gece çıkan izdihamdan etkilenmiş olabilecek Türk vatandaşlarının durumu hakkında bilgi alınması amacıyla Büyükelçilikçe süratle yetkili makamlar ve hastanelerle temasa geçildiği ifade edildi.

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