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Güney Kore'de COVID-19 kaynaklı ölümlerde yeni rekor

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Güney Kore'de COVID-19 kaynaklı en yüksek günlük can kaybı, 109 olarak kayda geçti.
Güney Kore'de COVID-19 kaynaklı ölümlerde yeni rekor

Güney Kore'de COVID-19 kaynaklı en yüksek günlük can kaybı, 109 olarak kayda geçti.

Salgın öncesi normale dönme çabalarının parçası olarak kasım başında uyguladığı kısıtlamaları önemli ölçüde gevşeten Güney Kore'de, son haftalarda enfeksiyon vakaları ve ölümler arttı.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı, son 24 saatte 109 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 5 bin 15'e çıktığını açıkladı.

109, son 24 saatte kayda geçen, COVID-19 kaynaklı en yüksek ölü sayısı oldu. Ciddi veya kritik durumdaki hasta sayısı da bin 83 ile yeni bir yüksek seviyeye çıktı.

Ayrıca 6 bin 919 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasıyla ulusal vaka yükünün 589 bin 978'e çıktığını kaydeden Ajans, 12 Omicron varyantı vakasının da doğrulanmasıyla toplam vaka sayısının 246 olduğu kaydetti.

Güney Kore'de yeni vakaların büyük çoğunluğunu Delta varyantı oluşturuyor ancak bu durumun, yakında Omicron yönünde değişmesi bekleniyor.

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