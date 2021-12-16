Güney Kore’de Geliştirilen Robotik El, Marifetleriyle Dikkat Çekti

Yeni robotik el; cımbız tutabilmesi, bir içeceği kutusundan bardağa boşaltabilmesi, içecek kutusunu ezebilmesi ve bir yumurtayı nazikçe kavrayabilmesiyle dünyanın dört bir yanındaki mühendisleri etkilemeyi başardı.

Teknolojinin gelecekte protezlerde kullanılacağı umulurken Güney Koreli bilim insanları yeni bir robotik el geliştirdiler bile. Şimdiye kadar robotik teknolojide ilerlemeler kaydedilse de robotların bir öğeyi almalarını, parmaklarını ve başparmaklarını koordineli bir şekilde hareket ettirmeleri sağlamak ve ayrıca ne kadar baskı uygulanacağını ayarlamak pek mümkün olmamıştı. Robotlar tek bir tür nesneyi iyi idare edecek şekilde programlanabilirken, farklı öğeler arasında hızla hareket etmekte zorlanıyorlardı.

18 KİLOLUK DAMBIL DA KALDIRIYOR, CIMBIZ DA TUTUYOR

Güney Kore’deki Ajou Üniversitesi’ndeki mühendisler, her parmağında insanlarda olduğu gibi üç eklemi olan ve çok daha fazla hareket özgürlüğü sağlayan son derece hünerli bir robotik el yarattılar.

22 cm uzunluğundaki çelik ve alüminyum el, 1,1 kg ağırlığında. Parmak tutacağı önemli bir güce sahip ve 18 kilogram ağırlığındaki dambılları kırılmadan alabiliyor. Her parmak, avuç içine sığan ve tendon gibi hareket eden parçaları cihaz içinde yaklaşık 20 eklem etrafında hareket ettirebilen üç küçük motor tarafından çalıştırılıyor. Bu mekanizma ile parmakların ve elin ileri geri hareket etmesi, kavraması ve yana doğru eğilmesi sağlanıyor.

MÜHENDİSLER HAYRAN KALDI

Geliştirilen yeni robotik el karşısında, uzmanlar da hayranlıklarını dile getirdiler.

İngiliz start-up Shadow Robot Company’nin genel müdürü Rich Walker, “Makine mühendisliğinden çok etkilendim. Üç motoru yukarı veya aşağı hareket ettiren, parmak ekleminin üç farklı hareketine dönüştüren çok akıllı bir mekanizma bulmuşlar” dedi.

Surrey Üniversitesi’nde robotik alanında öğretim görevlisi olan Robert Siddall şunları söyledi: “Buradaki ilerleme mekanik tasarımda. Her şeyi elin içine yerleştirmeyi başardılar ve yine de hassasiyet ve güç açısından çok etkileyici bir performans elde ettiler.”