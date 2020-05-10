  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Güney Kore'de ikinci dalga korkusu: Yetkililer 1.510 kişinin izini sürüyor

» »
Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, ülkede son bir ayın en yüksek vaka sayısının görülmesiyle birlikte yeni önlemler açıkladı.
Güney Kore'de ikinci dalga korkusu: Yetkililer 1.510 kişinin izini sürüyor

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, ülkede son bir ayın en yüksek vaka sayısının görülmesiyle birlikte yeni önlemler açıkladı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon, vatandaşlara virüsle mücadelede gardlarını indirmemeleri uyarısında bulunarak, “Bitene kadar bitmiş sayılmaz” dedi.

Güney Kore Pazar günü yeni 34 Koronavirüs vakası açıkladı. Böylece ülkede Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 10.874’e çıktı.

Yeni vakalar, ülkede sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesinin ardından yeni bir salgının baş gösterebileceği endişesini doğurdu. Bunun sonucunda başkent Seoul’de barlar ve kulüpler yeniden kapatıldı.

Güney Kore, çok sayıda test uygulaması ve detaylı filyasyon uygulaması sayesinde salgını kolayca kontrol altına alması nedeniyle bir başarı hikâyesi olarak görülüyordu.

Vakalardaki yeni artış, geçen hafta başkentin Itaewon bölgesinde gece dışarı eğlenmeye çıkan 29 yaşındaki bir erkekten kaynaklandığı belirtiliyor.

Sağlık yetkilileri şimdi söz konusu kişiyle aynı mekânları ziyaret eden 1.510 kişiyi tespit ve test etmeye çalışıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya'da vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor09 Mayıs 2020 Cumartesi 15:38
  • Hong Kong parlamentosunda çıkan arbedede milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etti08 Mayıs 2020 Cuma 17:36
  • Çin'de hava kirliliği "alışıldık oranlara" geri döndü08 Mayıs 2020 Cuma 14:06
  • Çin: DSÖ'yle her zaman işbirliği yapmaya hazırız07 Mayıs 2020 Perşembe 22:00
  • Hindistan'da Nisan ayında 122 milyon kişi işsiz kaldı06 Mayıs 2020 Çarşamba 17:43
  • Korsanlığa dönüş: Güney Çin Denizi'nde gerilim artıyor06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:37
  • Rusya'da üst üste dördüncü gün 10 binden fazla vaka06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:02
  • Salgının başlangıç yeri olan Hubei eyaletinde okullar kısmen açıldı06 Mayıs 2020 Çarşamba 14:41
  • Rusya Devlet Başkanı Putin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya05 Mayıs 2020 Salı 17:01
  • Japonya'da çocuk nüfusu azalıyor05 Mayıs 2020 Salı 16:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti