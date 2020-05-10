Güney Kore'de ikinci dalga korkusu: Yetkililer 1.510 kişinin izini sürüyor

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, ülkede son bir ayın en yüksek vaka sayısının görülmesiyle birlikte yeni önlemler açıkladı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, ülkede son bir ayın en yüksek vaka sayısının görülmesiyle birlikte yeni önlemler açıkladı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon, vatandaşlara virüsle mücadelede gardlarını indirmemeleri uyarısında bulunarak, “Bitene kadar bitmiş sayılmaz” dedi.

Güney Kore Pazar günü yeni 34 Koronavirüs vakası açıkladı. Böylece ülkede Koronavirüse yakalanan kişi sayısı 10.874’e çıktı.

Yeni vakalar, ülkede sosyal mesafe kurallarının gevşetilmesinin ardından yeni bir salgının baş gösterebileceği endişesini doğurdu. Bunun sonucunda başkent Seoul’de barlar ve kulüpler yeniden kapatıldı.

Güney Kore, çok sayıda test uygulaması ve detaylı filyasyon uygulaması sayesinde salgını kolayca kontrol altına alması nedeniyle bir başarı hikâyesi olarak görülüyordu.

Vakalardaki yeni artış, geçen hafta başkentin Itaewon bölgesinde gece dışarı eğlenmeye çıkan 29 yaşındaki bir erkekten kaynaklandığı belirtiliyor.

Sağlık yetkilileri şimdi söz konusu kişiyle aynı mekânları ziyaret eden 1.510 kişiyi tespit ve test etmeye çalışıyor.