Güney Kore'de iyileşen 91 Covid-19 hastasının test sonucu yeniden pozitif çıktı

Güney Kore'de tedavisi tamamlanan ve iyileşen 91 Covid-19 hastasının test sonucunun yeniden pozitif çıktığı bildirildi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Jeong Eun-kyeong cuma günü yaptığı açıklamada, iyileşen hastalarda virüsün yeniden aktifleşmiş olabileceğini söyledi. Hastalara yeniden virüs bulaşması ihtimalinin düşük olduğu belirtildi.

Yetkililer, iyileşen Covid-19 hastalarının sonucunun yeniden pozitif çıkmasına neden olan faktörün henüz bilinmediğini, araştırmaların devam ettiğini açıkladı.

Ülkede yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) neden olduğu Covid-19'a yakalanıp iyileşen toplam hasta sayısının 7 binin üzerinde olduğu bildirilmişti.

Güney Kore'de bildirilen günlük vaka sayısı günden güne azalıyor. Ülkede son 24 saatte 27 yeni vaka, 4 can kaybı bildirildi.

Cuma günü itibariyle ülkede toplam vaka sayısı 10 bin 450'ye, hayatını kaybedenlerin sayısıysa 208'e yükseldi.