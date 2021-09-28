  • BIST 1.385,290
  • Altın 497,03
  • Dolar 8,8400
  • Euro 10,3200
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Güney Kore’de köpek eti tüketimi yasaklanabilir

» »
Güney Kore'de her yıl köpek eti tüketimi için yaklaşık 1 milyon köpeğin katledildiği tahmin edilirken, köpek etine olan talep özellikle gençler arasında son yıllarda önemli ölçüde azaldı.
Güney Kore’de köpek eti tüketimi yasaklanabilir

Güney Kore'de her yıl köpek eti tüketimi için yaklaşık 1 milyon köpeğin katledildiği tahmin edilirken, köpek etine olan talep özellikle gençler arasında son yıllarda önemli ölçüde azaldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Başbakan Kim Boo-kyum tarafından terk edilmiş hayvanların bakımının iyileştirilmesine yönelik çabalar ve köpekler için zorunlu kayıt sistemi hakkında bilgilendirildiği görüşmede köpek eti tüketimi hakkında açıklamalarda bulundu.

Moon, köpek eti tüketimine olan talebin gittikçe azaldığına dikkat çekerek, köpek eti tüketiminin yasaklanma ihtimalini gündeme getirdi. Köpekleri sevdiği bilinen Moon, yaptığı açıklama ile ilk kez bu konuda bir yasak ihtimalini gündeme getirmiş oldu.

Güney Kore'de köpeklerin ve kedilerin öldürülmesini yasaklayan bir yasa halihazırda uygulanırken, köpek eti tüketimi yasak değil. Tüketimin azalmasının ardından ülkenin en büyük köpek eti pazarlarından üçü kapandı.

Uzun süredir köpek eti ticaretine son verilmesi çağrısında bulunan hayvan hakları grupları, Moon’un açıklamasının memnuniyetle karşıladı.

Moon’un Sözcüsü Park Kyung-mee yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Moon'un brifingden sonra köpek eti yasağı getirmeyi dikkatlice düşünmenin zamanının geldiğini ifade ettiğini aktardı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'dan aşı doz desteğini 60 milyona çıkarma taahhüdü23 Eylül 2021 Perşembe 11:22
  • Japonya'da Kovid-19'a karşı OHAL ay sonu kaldırılacak22 Eylül 2021 Çarşamba 12:29
  • Japonya'dan Kovid-19'a karşı mücadelede 'aşıya adil erişim' vurgusu21 Eylül 2021 Salı 12:14
  • Putin'in partisi oy kaybına rağmen kazandı20 Eylül 2021 Pazartesi 12:39
  • Japonya'da yaşlı nüfusun genel nüfusa oranı ilk kez yüzde 29'u geçti20 Eylül 2021 Pazartesi 12:25
  • Rusya'da üniversiteye silahlı saldırı: 8 ölü20 Eylül 2021 Pazartesi 12:12
  • Putin’in partisi oy kaybetti ama seçimi kazandı20 Eylül 2021 Pazartesi 10:01
  • Rusya'da 3 günlük seçimde oy verme işlemi sona erdi: Katılım yüzde 40'ta kaldı19 Eylül 2021 Pazar 20:31
  • * Fehmi Koru AK Parti’nin teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı, Edremit’te bir otelde topladığı partili belediye başkanları önünde yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirirken, “Bütün dertleri AK Parti’nin iktidardan gi19 Eylül 2021 Pazar 14:16
  • Kuzey Kore uranyum zenginleştirme tesisini genişletiyor18 Eylül 2021 Cumartesi 21:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti