  • BIST 1.910,08
  • Altın 746.99963
  • Dolar 12.8369
  • Euro 14.5798
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Güney Kore'de Omicron kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti

» »
Güney Kore’de COVID-19’un Omicron varyantı nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Güney Kore'de Omicron kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti

Güney Kore’de COVID-19’un Omicron varyantı nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, başkent Seul'e 329 kilometre uzaklıktaki Gwangju şehrinde 90'lı yaşlardaki iki hasta, virüsün Omicron varyantına yakalandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, hastaların geçen hafta iki gün arayla hayatını kaybettiğini açıklarken, ülkede Omicron varyantı kaynaklı ilk ölümler kayıtlara geçti.

Omicron ile mücadelenin sürdüğü ülkede, COVID-19 kısıtlamaları 16 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Son 24 saatte 3 bin 129 yeni vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 642 bin 207 COVID-19 vakası tespit edilirken virüs kaynaklı can kaybı sayısı da 36 artarak 5 bin 730'a yükseldi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin COVID salgının ikinci yılında "sıfır vaka" stratejisinde ısrarcı31 Aralık 2021 Cuma 13:42
  • Çin'de Karantinadaki Şian Sakinlerine Yiyecek Sözü Verildi30 Aralık 2021 Perşembe 22:06
  • Kovid-19'un Ortaya Çıktığı Vuhan, Çin'in Salgınla Mücadele Stratejisini Şekillendirdi30 Aralık 2021 Perşembe 19:29
  • Afganistan’dan Kaçan Gani: Beni Günah Keçisi Yaptılar30 Aralık 2021 Perşembe 17:25
  • Putin’den Biden’a 'Yapıcı İş Birliği' Mesajı30 Aralık 2021 Perşembe 17:08
  • Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un yeni görüntüleri gündem oldu30 Aralık 2021 Perşembe 11:47
  • Rusya' da Gemideki Otomobiller Buz Tuttu29 Aralık 2021 Çarşamba 20:26
  • Ukrayna’da Hastane Yangını: 3 Hasta Hayatını Kaybetti29 Aralık 2021 Çarşamba 20:05
  • Hong Kong’da demokrasi yanlısı medya kuruluşuna baskın: Gözaltına alındılar29 Aralık 2021 Çarşamba 12:22
  • Endonezya Boeing 737 Max tipi uçaklara uyguladığı yasağı kaldırdı29 Aralık 2021 Çarşamba 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti