Güney Kore'de rüşvet istifası

Güney Kore'de siyasi işlerden sorumlu Devlet Başkanlığı Sekreteri Jun Byung-hun, iki eski yardımcısı hakkında başlatılan rüşvet soruşturmasının ardından istifasını açıkladı.

Güney Kore Haber Ajansı Yonhap'ın haberine göre, Jun, 2015'te Parlamento Yayıncılık ve İletişim Komitesi üyesi olarak görev yaptığı dönemde iki yardımcısının, satış ve pazarlama yayını yapılan yerel bir televizyon kanalının Jun'un yöneticisi olduğu derneğe yaptığı 271 bin 400 dolarlık bağışın bir kısmını zimmetlerine geçirdiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verecek.

Jun, istifa açıklamasında rüşvet olayında herhangi bir dahli olmadığını, bu konuda her türlü soruşturmaya hazır olduğunu söyledi. Jun, şunları kaydetti:

"Yaşananlar nedeniyle üzgünüm. Çünkü bu olay, görevde olduğum şu kısa sürede en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştığım devlet başkanımızın sıkıntı yaşamasına sebep oldu. Eski yardımcılarımın hatalı davranışları nedeniyle özür diliyorum. Savcılara bu konudaki pozisyonumu istedikleri zaman anlatmaya hazırım."

GELECEK HAFTA BAŞINDA İFADEYE ÇAĞRILACAK

Savcılık, istifanın ardından yaptığı açıklamada, Jun'u gelecek hafta başında ifadeye çağırmayı planladıklarını belirtti.

Jun'un yardımcıları, dün zimmet ve para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. İki sanık televizyon kanalına yaptığı bağışın yaklaşık üçte birini zimmetlerine geçirmekle suçlanıyor.

Savcılar, Jun'un vakfına yapılan bağışın televizyon kanalının süresi dolan lisansının yenilenmesiyle ilgisinin olup olmadığını soruşturacak. Jun, komite üyesi olarak konumunu kötüye kullanmakla suçlanabilir.

Skandal, mart ayında iktidara gelen Devlet Başkanı Moon Jae-in liderliğindeki hükümet için sıkıntıya yol açabilir. Moon'dan önceki devlet başkanı, Park Gheun-ye, yakın dostu Choi Soon-sil'in resmi görevi bulunmamasına rağmen önemli devlet işlerine müdahil olduğu, devlet başkanı ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla görevinden azledilmişti. Yapılan erken seçimlerde, Moon yolsuzlukla mücadele ve reform vaadiyle iktidara gelmişti.