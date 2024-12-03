  • BIST 9827.23
  • Altın 2954.659
  • Dolar 34.7445
  • Euro 36.5021
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Güney Kore’de sıkıyönetim: Ordu, siyasi parti faaliyetlerini askıya aldı

» »
Güney Kore’de devlet başkanının sıkıyönetim ilan etmesi ardından ülkede protesto yürüyüşleri dahil bütün siyasi faaliyetler yasaklandı.
Güney Kore’de sıkıyönetim: Ordu, siyasi parti faaliyetlerini askıya aldı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ülkedeki muhalefeti ‘Kuzey Kore’ye sempati duymak’ ve ‘devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felce uğratmakla’ suçlayarak sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuş ve kararı ‘liberal bir Güney Kore’nin devamlılığını garanti altına almak için kaçınılmaz’ olarak nitelendirmişti.

Gelişmenin ardından Genelkurmay Başkanı General Park An-su’nun sıkıyönetim komutanı olarak atandığı bildirildi.

Sıkıyönetim komutanı olarak atanan Park An-su tarafından yayımlanan talimatnameye göre protesto yürüyüşleri de dahil bütün siyasi faaliyetler yasaklandı.

Yerel saatle 23:00 itibariyle yürürlüğe giren talimatnamede, “Tüm medya ve yayınlar, sıkıyönetim komutanlığının kontrolü altındadır.” denildi.

Talimatnamede ayrıca, grevdeki stajyer doktorların da 48 saat içinde işlerinin başına dönmeleri emredildi. Sıkıyönetim kararlarını ihlal edenler mahkeme kararı olmaksızın tutuklanabilecek.

Guardian‘ın aktardığına göre Sıkıyönetim Komutanı Park An-su’nun açıklaması şu şekilde:

“Salı günü Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından tüm siyasi faaliyetler yasaklanmıştır ve tüm medya hükümet denetimine tabi olacaktır.

 

Ulusal meclis, yerel konseyler, siyasi partiler ve siyasi derneklerin yanı sıra toplantı ve gösteriler de dahil olmak üzere tüm siyasi faaliyetler kesinlikle yasaklanmıştır.

Tüm medya ve yayınlar sıkıyönetim komutanlığının kontrolüne tabi olacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Moskova: Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurursa 'uygun ve elle tutulur bir karşılığı olur'19 Kasım 2024 Salı 14:23
  • Putin, Rusya'nın yeni nükleer doktrinini açıkladı: Nükleer silah kullanım koşulları genişliyor26 Eylül 2024 Perşembe 20:28
  • Maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'a sıçradı24 Eylül 2024 Salı 15:10
  • İran'dan Zengezur Koridoru açıklaması: 'Komşularımızın sınırlarının yeniden çizilmesi kırmızı çizgimizdir'06 Eylül 2024 Cuma 14:22
  • Afganistan'da hamile kadınlar doğumu ölüm korkusuyla bekliyor02 Eylül 2024 Pazartesi 18:34
  • Rusya'da akaryakıt deposunda çıkan yangın 5 gündür söndürülemiyor22 Ağustos 2024 Perşembe 19:41
  • Moskova, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki saldırısına 'sert yanıt' vereceğini söyledi11 Ağustos 2024 Pazar 17:50
  • Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina istifa etti ve ülkeden ayrıldı05 Ağustos 2024 Pazartesi 18:45
  • Rus Duması, kripto para madenciliğini yasal hale getiren kanunu onayladı31 Temmuz 2024 Çarşamba 18:37
  • Bilim insanları 'zihin kontrol mıknatıslarıyla' iştahı ve sosyal davranışı değiştirdi19 Temmuz 2024 Cuma 19:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti