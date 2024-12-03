Güney Kore’de sıkıyönetim: Ordu, siyasi parti faaliyetlerini askıya aldı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ülkedeki muhalefeti ‘Kuzey Kore’ye sempati duymak’ ve ‘devlet karşıtı faaliyetlerle hükümeti felce uğratmakla’ suçlayarak sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuş ve kararı ‘liberal bir Güney Kore’nin devamlılığını garanti altına almak için kaçınılmaz’ olarak nitelendirmişti.

Gelişmenin ardından Genelkurmay Başkanı General Park An-su’nun sıkıyönetim komutanı olarak atandığı bildirildi.

Sıkıyönetim komutanı olarak atanan Park An-su tarafından yayımlanan talimatnameye göre protesto yürüyüşleri de dahil bütün siyasi faaliyetler yasaklandı.

Yerel saatle 23:00 itibariyle yürürlüğe giren talimatnamede, “Tüm medya ve yayınlar, sıkıyönetim komutanlığının kontrolü altındadır.” denildi.

Talimatnamede ayrıca, grevdeki stajyer doktorların da 48 saat içinde işlerinin başına dönmeleri emredildi. Sıkıyönetim kararlarını ihlal edenler mahkeme kararı olmaksızın tutuklanabilecek.

Guardian‘ın aktardığına göre Sıkıyönetim Komutanı Park An-su’nun açıklaması şu şekilde:

“Salı günü Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edilmesinin ardından tüm siyasi faaliyetler yasaklanmıştır ve tüm medya hükümet denetimine tabi olacaktır.

Ulusal meclis, yerel konseyler, siyasi partiler ve siyasi derneklerin yanı sıra toplantı ve gösteriler de dahil olmak üzere tüm siyasi faaliyetler kesinlikle yasaklanmıştır.

Tüm medya ve yayınlar sıkıyönetim komutanlığının kontrolüne tabi olacaktır.”