  • BIST 104.799
  • Altın 371,498
  • Dolar 6,7682
  • Euro 7,4050
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Güney Kore'de Son 24 Saatte 40, Çin'de 1 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

» »
Güney Kore'de Son 24 Saatte 40, Çin'de 1 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi
Güney Kore'de Son 24 Saatte 40, Çin'de 1 Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi

Son bir günde Uzak Doğu ülkesi Güney Kore'de 40, Çin'de ise 1 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) ülkede son 24 saatte 40 yeni vaka görüldüğünü duyurdu. Bu, ülkede son 50 günde kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Öte yandan, günlük vaka sayısında görülen nispi artışa rağmen ülkede planlanan normale dönüş adımları uygulanmaya devam ediyor.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 47'Sİ OKULA DÖNDÜ

Hükümetin 6 Mayıs'ta duyurduğu "gündelik hayat içinde karantina" planı kapsamında okullarda aşamalı olarak yeniden yüz yüze eğitime başlanıyor.

Geçen hafta 440 bin lise son sınıf öğrencisi dersbaşı yaparken, bu hafta ana sınıfı, ilkokul birinci ve ikinci, ortaokul son ve lise ikinci sınıflardan 2 milyon 370 bin öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Böylece toplam öğrenci nüfusunun yüzde 47'sini oluşturan 2 milyon 810 bin öğrenci yeniden okullarda derslere başlamış oldu.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'e coğrafi yakınlığı nedeniyle virüsün ilk yayıldığı ülkeler arasında olan Güney Kore, tekil vakaların temas geçmişlerinin izini sürerek önlemler alınması sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı başarmıştı.

Ancak 6 Mayıs'tan itibaren normalleşmeye geçişle eğlence mekanlarının yeniden açılmasının ardından Seul'deki gece kulüplerini ziyaret eden kişiler arasında Kovid-19 vakaları görülmüş, virüsün yayılma tehlikesi yeniden gündeme gelmişti.

KCDC verilerine göre, ülkede bugüne dek 11 bin 265 vaka görülürken, 269 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 295 kişi ise iyileşti.

ÇİN'DE 1 VAKA GÖRÜLDÜ

Öte yandan, yeni tip koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte yalnızca 1 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, vakanın Şanghay şehrinde, yurt dışından gelen bir kişide görüldüğü kaydedildi.

Çin virüs testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" vakaları genel vaka sayısına eklemiyor. 

Yeni vakayla ülkede bugüne kadar görülen vaka sayısı 82 bin 993'e çıkarken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti. 78 bin 280 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu, 79 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgını 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya çapında vaka sayısı 5 milyon 700 bine yaklaşırken 350 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İspanya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı Yeni Bir Düzeltmeyle 27 Bin 117 Oldu27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:46
  • İngiltere'de "Kovid-19 Kaynaklı Ölüm Sayıları Gerçeği Yansıtmıyor" İddiası27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:24
  • Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı Dünya Genelinde 2 Milyon 400 Bini Geçti27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:17
  • Arap Ülkelerinde Kovid-19'dan Ölüm ve Vaka Sayıları Artmaya Devam Ediyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:12
  • Kovid-19 Salgını, Enerji Yatırımlarında Tarihin En Büyük Düşüşüne Sebep Olacak27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:07
  • Covid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 350 bini geçti27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:51
  • ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 99 bin 847'ye yükseldi27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:47
  • Kovid-19'u yenen doktor çift çocuklarına kavuştu26 Mayıs 2020 Salı 18:29
  • Tek yumurta ikizi doktorlar Kovid 19'a karşı birlikte mücadele veriyor26 Mayıs 2020 Salı 18:15
  • Brezilya'da Kovid-19 Nedeniyle Son 24 Saatte 807 Kişi Hayatını Kaybetti26 Mayıs 2020 Salı 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti