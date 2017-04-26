 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.760
  • Altın 145,129
  • Dolar 3,5667
  • Euro 3,8859
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

Güney Kore'de THAAD sistemi kurulumuna başlandı

» »
Güney Kore'de THAAD sistemi kurulumuna başlandı
Güney Kore'de, ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin kurulumuna başlandı.

Yonhap'ın haberine göre, ABD'nin Güney Kore'nin güneydoğusunda yer alan bölgede THAAD sistemini kurmaya başladığı kaydedildi.

Yaklaşık 8 bin polisin, kurulumun yapılacağı bölgedeki yolları trafiğe kapattığı belirtildi.

Öte yandan, THAAD sisteminin kurulumunu protesto eden 200 kişilik bir grupla polis arasında gerilim yaşandı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, Güney Kore ordusuyla iş birliği içinde kurulum sürecinin en kısa sürede tamamlanmasının planladığı bildirildi.

Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD'ninyıl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasına konuşlandırılacağını açıklamıştı

Kuzey Kore, dün ordusunun kuruluşunun 85. yıl dönümü dolayısıyla Wonsan kentinde gerçek silahların kullanıldığı tatbikat düzenlemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çin'in ilk yerli yapım uçak gemisi suya indirildi26 Nisan 2017 Çarşamba 09:25
  • Dağistan'da okulda patlama25 Nisan 2017 Salı 14:43
  • Malezya Kralı resmen tahta çıktı24 Nisan 2017 Pazartesi 15:49
  • Japonya ve ABD'den ortak deniz tatbikatı24 Nisan 2017 Pazartesi 15:43
  • Erivan'daki yürüyüşte Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yakıldı24 Nisan 2017 Pazartesi 14:03
  • Rusya'dan ABD'ye itiraf: Pişman olduk22 Nisan 2017 Cumartesi 13:10
  • Rus istihbaratının binasına saldırı: 3 ölü!22 Nisan 2017 Cumartesi 12:55
  • Hindistan'da kamyon kazası: 20 ölü22 Nisan 2017 Cumartesi 09:56
  • Japonya'da tahtın el değiştirmesinin yolu açıldı22 Nisan 2017 Cumartesi 09:54
  • Endonezya’da sıtma uyarısı22 Nisan 2017 Cumartesi 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti