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Güney Kore'de vakalar tırmanışta

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Güney Kore'de Aralık 2020'den bu yana en fazla COVID-19 vakası görüldü. Ülkede tırmanışa geçen vaka sayısı, dördüncü dalganın işareti olarak görülüyor
Güney Kore'de vakalar tırmanışta

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen bin 212 vaka, 25 Aralık 2020'den bu yana en büyük günlük vaka artışı oldu.

Toplam vaka sayısının 162 bin 753'e yükseldiği ülkede, son 1 günde bir kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 33'e çıktı. Ülkede, 151 bin 500 kişi iyileşti.

4'üncü dalgaya işaret

Ülkede tırmanışa geçen vaka sayısı dördüncü dalganın işareti olarak görülürken Başbakan Kim Boo-kyum, COVID-19 tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralının, başkent Seul'de en az bir hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Kim, salgının genel olarak aşı olmayan 20 ila 30 yaş grubu arasında görüldüğüne dikkati çekti.

Ülkede, mevcut tedbirler kapsamında 5'ten fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmiyor.

En yüksek vaka Aralık 2020'de

Güney Kore'de, üçüncü dalganın görüldüğü 25 Aralık'ta salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı bin 240 olarak kayıtlara geçmişti.

Ülkede yaklaşık 15,4 milyon kişiye ilk doz COVID-19 aşıları yapılırken 5,4 milyon kişinin de ikinci doz aşılarını da olduğu bilgisi verildi.

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