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Güney Kore’deki araştırma sonucu: Covid-19 insanlara iki kere bulaşmaz

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Güney Kore’deki araştırma sonucu: Covid-19 insanlara iki kere bulaşmaz
Güney Kore’deki araştırma sonucu: Covid-19 insanlara iki kere bulaşmaz

İyileşen Covid-19 hastalarına virüsün ikinci kez bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken Güney Kore bu yöndeki araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmacılar insanların iki kez Covid-19’a yakalanmasının imkansız olduğunu duyurdu. Bilim insanları iyileşen bazı hastalara Covid-19’un yeniden bulaştığı yönündeki açıklamaların test hatasından kaynaklandığını bildirdi.

Güney Kore’de hastalıkları önleme ve kontrol etme merkezindeki (CDC) araştırmacılar ülkede ikinci kez Covid-19’a yakalandığı sanılan 277 kişiye aslında virüsün yeniden bulaşmadığını kaydetti. Sky News’in haberine göre bilim insanları bu kişilerin testlerinin yanlışlıkla pozitif çıktığını söyledi. Tamamen iyileşen bu kişilerde yapılan test sonucunun yeniden pozitif çıkmalarının sebebinin, vücuttaki ölmüş virüslerin parçacıklarından kaynaklanmış olmasının üzerinde duruluyor. Araştırmacılara göre ikinci testler, virüsün canlı ya da ölü olup olmadığınını ayırt edemiyor ve bu yüzden yanlış sonuçlara yol açmış olabilir.

Güney Kore’de vaka sayısı 10 bin 800’ü aşarken 252 kişi hayatını kaybetti. Güney Kore’de Covid-19 kaynaklı ölüm oranı Dünya Sağlık Örgütü’nün açıkladığı ortalamaların oldukça altında seyrediyor.

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