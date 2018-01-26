  • BIST 120.702
  • Altın 163,139
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır"

Güney Kore'deki hastane yangınında 41 kişi öldü

» »
Güney Kore'deki hastane yangınında 41 kişi öldü
Güney Kore'nin Miryang kentinde yaşlıların kaldığı bir hastanede çıkan yangında onlarca kişi öldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Güney Kore'nin Miryang kentindeki bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre, çoğu gaz zehirlenmesinden olmak üzere en az 41 kişi öldü, 10’u ağır 45 kişi de yaralandı. Yetkililer, sadece bir hastanın yanarak hayatını kaybettiğini ve dumandan zehirlenerek ölenlerin kimlik tespitinin yapılmakta olduğunu açıkladı.

Çoğunlukla bakıma muhtaç yaşlı kimselerin kaldığı Sejong Hastanesi’nde çıkan yangın acil servis bölümünde başlayarak binayı sardı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Hastanede 194 hasta bulunyordu.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin girişten üst katlara sıçramasını önlemek için büyük mücadele verdi.

Yaşlılar hastanelerde barınıyor

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in kriz toplantısında, yaralı kurtarılanlara her türlü yardımın yapılması ve yangının çıkış nedeninin tespit edilip bu gibi felaketleri önleyici tedbirler alınması için direktif verdi.

Dünyanın nüfusu en hızlı yaşlanan ülkelerinden Güney Kore'de çok sayıda bakıma muhtaç yaşlı hastanelerde barındırılıyor.

Başkent Seul'da Aralık ayında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Hafta sonunda altı kişinin ölümüyle sonuçlanan motel yangınının da içkili olduğu için oda verilmeyen bir müşteri tarafından çıkarıldığı tespit edilmişti.

2014 yılında bir bunama hastasının kundakladığı yaşlılar hastanesinde 21 hasta can vermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Petrol tankeriyle yük gemisi çarpıştı07 Ocak 2018 Pazar 17:18
  • Kadirov: Sosyal medya hesaplarımı engelleyen ABD'nin İran'a sosyal medya çağrısı yapması ikiyüzlülük04 Ocak 2018 Perşembe 17:10
  • Kuzey Kore lideri: Nükleer silah düğmesi masamda01 Ocak 2018 Pazartesi 10:31
  • St. Petersburg saldırısının zanlısı yakalandı30 Aralık 2017 Cumartesi 20:58
  • Putin: St. Petersburg’daki patlama terör saldırısı28 Aralık 2017 Perşembe 17:02
  • Rus muhalif Navalni'den adaylık başvurusu25 Aralık 2017 Pazartesi 18:19
  • Kuzey Kore: BM yaptırımları savaş nedeni24 Aralık 2017 Pazar 16:44
  • Avustralya’daki araçlı saldırıda terör bağlantısı bulunmuyor21 Aralık 2017 Perşembe 18:27
  • Avustralya'da araç yayaların arasına daldı21 Aralık 2017 Perşembe 18:02
  • Filipinler'de yolcu feribotu alabora oldu21 Aralık 2017 Perşembe 18:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti