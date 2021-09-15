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Güney Kore'den "denizaltıdan" füze denemesi

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Güney Kore, denizaltıdan başarılı bir şekilde balistik füze fırlattığını duyurdu.
Güney Kore'den "denizaltıdan" füze denemesi

Güney Kore, denizaltıdan başarılı bir şekilde balistik füze fırlattığını duyurdu.

Yonhap ajansındaki haberde, Güney Kore'nin yaptığı füze denemesiyle kendi ürettiği balistik füzeyi bir denizaltıdan fırlatma kapasitesine sahip 7'nci ülke olduğu belirtildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Savunma Geliştirme Ajansının (ADD) test merkezinde yapılan füze denemelerini izledi.

Moon'un makamından yapılan açıklamada, denizaltından fırlatılan balistik füzeye sahip olmanın, çok yönlü tehditlere karşı caydırıcılığı sağlamak açısından önemli olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore'den füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin bu sabah Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına iki kısa menzilli balistik füze ateşlediğini duyurmuştu.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların dün Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekti.

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