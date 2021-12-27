Güney Kore'den Pfizer'ın Ağızdan Alınan Kovid-19 İlacına Acil Kullanım Onayı

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore İlaç Güvenliği Ajansından yapılan açıklamada, Pfizer'ın Kovid-19'u tedavi etmek için geliştirdiği ilacın onaylandığı belirtildi.

Sağlık yetkilileri, Pfizer ile 362 bin hasta için bir ön satın alma sözleşmesi imzaladıklarını belirtti.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), geçen hafta yaptığı açıklamada, Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca "acil kullanım" onayı verdiğini duyurmuştu.

Söz konusu ilacın Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu belirtilen açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edilmişti.

"Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.

- Hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığı açıklanmıştı

Pfizer, 16 Kasım'da Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.

ABD'li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.

İngiltere, Merck'in ürettiği "Molnupiravir" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.