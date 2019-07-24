Güney Kore’den Rus jetlerine 360 kez uyarı ateşi: Rusya soruşturma istiyor

Güney Kore hava sahasını iki kez ihlal ettiği gerekçesiyle Rus bombardıman jetlerine 360 el uyarı ateşi açtığını söyledi. Rusya ihlali reddetti ve Seul maslahatgüzarı soruşturma açılmasını istediklerini belirtti.

Associated Press’in Güney Kore meclisi dış ilişkiler komitesinin başındaki Yoon Sang-hyun’a dayandırdığı haberine göre, Rusya’nın Seul maslahatgüzarı Maxim Volkov Rusya’nın bir soruşturma açılmasını gerekli gördüğünü ve Güney Kore’den konuya ilişkin bilgi talep ettiğini söyledi .

Rusya iki bombardıman uçağının uluslararası sularda rutin bir uçuş gerçekleştirdiğini ve Güney Kore hava sahasını ihlal etmediklerini uçuşun tarafsız sular olarak kabul edilen Japon Denizi üzerinde gerçekleştiğini söylüyor.