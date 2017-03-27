Güney Koreli savcılar eski devlet başkanı Park için yakalama kararı istedi

Güney Koreli savcılar, hakkındaki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamaları nedeniyle ülkede büyük bir skandala yol açan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye için yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Savcıların bu adımı Park'ın tutuklu bulunan yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in kurduğu iki vakfıf aracılığıyla büyük şirketlerden rüşvet aldığı iddiaları nedeniyle geçen hafta 14 saat sorgulanmasının ardından geldi.

65 yaşındaki Park hakkındaki yakalama kararı kabul edilirse eski devlet başkanına rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamaları resmi olarak yöneltilebilecek.

Yerel mahkeme savcıların talebini perşembe sabahı yapılacak duruşmada değerlendirebileceklerini açıkladı.

20 GÜN GÖZALTINDA KALABİLİR

Park hakkında yakalama kararı çıkarsa eski devlet başkanı suçlamalar yöneltilene kadar 20 gün gözaltında kalabilir.

Ülkede rüşvet suçlamalarına müebbet hapis cezası verilebiliyor.

Mahkemenin yakalama kararını çıkarması halinde Park, soruşturma süresince gözaltında tutulan 3. eski Güney Kore lideri olacak.

Aralarında Samsung'un da olduğu 16 büyük şirketten Choi'nin kurduğu 2 vakıf aracılığıyla 69 milyon dolar rüşvet almakla suçlanan Park ve kritik devlet meseleleri hakkındaki resmi belgeleri yetkisi olmadığı halde okuduğu öne sürülen Choi, haklarındaki suçlamaları reddediyor.

Şirketler savcılara verdikleri ifadede haklarında vergi incelemeleri yapılabileceği korkusuyla rüşvet vermeyi kabul ettiklerini söylemişti.

Savcılar ayrıca Park'ı muhalif sanatçılara fon verilmemesi konusunda görevini kötüye kullanmakla da suçluyor.

Savcılar yakalama kararı çıkmasa bile Park hakkında dava açarak suçlamaların yöneltilmesini sağlayabilir.

SAVCILIK PARK'IN DELİLLERİ YOK ETME İHTİMALİNİ İŞARET ETTİSavcılığın yakalama kararı talebinde Park'ın hakkındaki suçlamaların kanıtlarını yok edebileceği işaret edilerek "Dava çok önemli çünkü şüpheli, devlet başkanı otoritesini ve güçlü konumunu büyük şirketlerin para vermesini sağlayarak ve ticari yönetim özgürlüğüne müdahale ederek görevini kötüye kullandı" ifadelerine yer verildi.

Güney Kore parlamentosu, devlet başkanıyken sorgulanması yönünde yapılan çağrılara olumsuz yanıt veren Park'ın görevden alınmasını istemiş, Anayasa Mahkemesi'nin parlamento kararını onamasının ardından Park, 10 Mart'ta görevden alınmış ve dokunulmazlığını kaybetmişti.

Yargı tarafından görevden alınan ilk Güney Kore lideri olan Park'ın ardından ona yakın isimlerden Hwang Kyo-ahn Devlet Başkanı görevine getirilmişti.

Ülkede yeni seçimlerin 9 Mayıs'ta düzenlenmesi bekleniyor.