  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Güney Kutbu: Buz kütlesinin altında yatan su rezervuarının sırrı ne?

» »
Güney Kutbu'nun batı bölgesinde buzun altında birikmiş muazzam miktarda su bulundu.
Güney Kutbu: Buz kütlesinin altında yatan su rezervuarının sırrı ne?

Birkaç yüz metre derinliği olan bir su rezervuarı olarak tanımlanan keşif, saygın bilim dergisi Science'da yayımlanarak duyuruldu.

Bilim insanları, buz altındaki su birikintisinin Güney Kutbu'nun geleceğine dair iklim değişikliği hesaplarında dikkate alınması gerektiğini söylüyor.

Su, Whillans Buz Akıntısı altında tespit edildi.

Güney Kutbu'nun diğer yerlerinde de benzer su rezervuarları bulunabileceği tahmin ediliyor.

Kayganlık

Buz kütlelerinin altında yatan su genellikle kayganlaştırıcı bir görev üstleniyor ve buzun daha kolay hareket etmesini sağlıyor.

Rezervuarın daha çok su ile dolması ya da suyun azalmasına bağlı olarak, buzulların hareket hızının da değişmesi olası görülüyor.

İklim değişikliğinin Güney Kutbu'na etkisini hesaplamakta kullanılan matematiksel modellere bundan böyle su faktörü de eklenecek.

Keşfi yapan ABD merkezli Scripps Okyanus Bilimi Enstitüsü'nün araştırma ekibi başkanı Dr Chloe Gustafson, buz katmanının altında çok eski zamanlardan kalma çamur ve kum tortusu bulunduğunu söyledi.

Dr Gustafson, bu tortunun bir nevi sünger gibi deniz suyunu çektiğini belirtti.

Ekip, Whillans Buz Akışı olarak adlandırılan 800 metre kalınlığında ve 100 kilometre genişliğindeki hareketli buz kütlesine altı hafta süren bir bilimsel gezi düzenledi.

Çok derinlerde yatan materyallerin varlığını tespit etmek için, yerkürenin elektrik ve manyetik alanlarındaki doğal değişimleri incelediler.

Bu teknik, derinlerde kaya, çökelti, buz ya da suyun bulunup bulunmadığına ışık tutuyor.

Araştırma ekibinin üyelerinden Profesör Helen Fricker, "Alt katmanlarda su olduğundan daha önce de şüphe ediliyordu, ama ilk defa ölçmeyi başardık" dedi.

Araştırmacılar, tespit edilen suyun buz kütlesinin hemen altındaki göl ve ırmak ağını nasıl beslediği ve ne kadar kayganlık sağladığı sorusunun kilit önemde olduğunu vurguluyor.

Ilık su

Güney Kutbu üzerine çalışmaları olan İngiltere merkezli bilim insanı Dr. Tom Jordan, yeraltı suyunun daha derinlerdeki kayaların sıcaklığından dolayı ılık olabileceğini düşünüyor.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Dr Jordan, daha yukarıdaki katmanlara geçmesi durumunda ılık suyun buz kütlesini hareketlendireceğini ve akışını hızlandıracağını söyledi.

Şimdi bilim insanları Whillans Buz Akışı'ndan çok daha büyük bir alanı kaplayan Thawiates Buzulu altında da benzer bir su rezervuarının bulunup bulunmadığını incelemeyi planlıyor.

Thwaites Buzulu'nun erime hızı son 30 yılda iki kat arttı ve bu şekilde devam ederse küresel deniz seviyesindeki yükselmeye ciddi etkisi olacağı tahmin ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alışveriş çantasının üzerindeki aslanı gerçek sanıp ‘yanlış alarm’ verdi06 Mayıs 2022 Cuma 21:58
  • Hamile kalmak için erkek arkadaşının prezervatifini delen kadına altı ay hapis06 Mayıs 2022 Cuma 20:05
  • ‘Cennetin kapısını’ gösterme vaadiyle para alan pastöre soruşturma06 Mayıs 2022 Cuma 16:07
  • Tek taş yüzüğü küçük bulan sevgilisinden şikayetçi oldu06 Mayıs 2022 Cuma 09:24
  • Nehir suları yükselince mahsur kalan eşek kurtarıldı05 Mayıs 2022 Perşembe 22:29
  • Ömür boyu araç kullanması yasak: 19 kez ehliyetsiz yakalanan sürücüye 18 ay hapis cezası05 Mayıs 2022 Perşembe 22:18
  • Uçak havalandıktan 40 dakika sonra pilotun test uçuşu eksik olduğu için geri döndü05 Mayıs 2022 Perşembe 21:59
  • Diyetin vazgeçilmez 11 besini05 Mayıs 2022 Perşembe 18:37
  • Karl Marx 204 yaşında: İyi doğdun büyük devrimci05 Mayıs 2022 Perşembe 12:22
  • Telefon kartı bağışı prematüre bebekler için çalışan vakfa ‘servet’ kazandırdı04 Mayıs 2022 Çarşamba 22:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti