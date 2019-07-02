Güney Kutbundaki Buzullar, Korkunç Bir Hızla Erimeye Başladı

Arktik denizindeki buzulların yok oluşu, 1990'ların sonundan bu yana hız kaybetmeden devam ediyordu. Bunun yanı sıra Güney Kutbu'nda işler tam zıt yönde ilerleyerek buzullarda artış gözlemleniyordu ancak Güney Kutbu'nda da buzul erimeleri gözlemlenmeye başladı.

Güney kutbundaki buzul tabakası 2014 yılında zirve noktasına çıkmıştı ve bu zirve noktadan sonra günümüze kadar 2 milyon kilometre kare buzul yok oldu. Bu da 35 yıllık birikimin birkaç yıl içerisinde yok olması anlamına geliyor.

Bu noktada bilim insanları, Antarktik buzullarının erimesinin neden bu kadar kısa sürdüğünü ya da erimenin neden bu kadar hızlı geliştiğini kesin olarak açıklayamıyor. Bazı yardımcı faktörler arasında 2015 yılının sonlarında gerçekleşen El Nino okyanus ısınmasının olabileceği söyleniyor.