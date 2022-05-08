  • BIST 2.458,72
  • Altın 904.466
  • Dolar 14.9283
  • Euro 15.733
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGizemli Virüs Yayılıyor

Güney Lefkoşa'da Ekili Haşhaş Bitkisi Ele Geçirildi

» »
Güney Lefkoşa'da Ekili Haşhaş Bitkisi Ele Geçirildi
Güney Lefkoşa'da Ekili Haşhaş Bitkisi Ele Geçirildi

Güney Lefkoşa’da Rum polisi tarafından bir eve düzenlenen baskında, evin yanındaki tarlada ekili 30 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin Güney Lefkoşa’daki bir eve düzenlediği baskın sonrasında ekili halde 30 kök haşhaş bitkisi tespit ettiğini, olayla ilgisi bulunduğuna inanılan 40 ve 44 yaşlarında üç kişinin ise tutuklandıklarını yazdı.

Baskında ayrıca, haşhaş yetiştirmede kullanılan aletler ve kurumuş haşhaş bitkileri de ele geçirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta yıllık enflasyon beklentisi yüzde 2,5’ten yüzde 6,8’e çekildi07 Mayıs 2022 Cumartesi 15:37
  • Çek Meclis Heyeti Güney Kıbrıs'ta06 Mayıs 2022 Cuma 19:52
  • Zinona'a Yeni Görev06 Mayıs 2022 Cuma 17:35
  • Ticaret Mahkemesi ile Deniz Hukuku Mahkemesi'nde İngilizce Resmi Diller Arasında Olacak06 Mayıs 2022 Cuma 16:41
  • Rum Maliye Bakanlığından, Pandemi ve Ukrayna Krizi Nedeniyle 102 Milyon Euro'luk Ek Bütçe06 Mayıs 2022 Cuma 15:17
  • AB Eğitim, Araştırma, Kültür, İnovasyon ve Gençlik Komiseri Güney Kıbrıs'a Gidiyor06 Mayıs 2022 Cuma 14:22
  • Güney Kıbrıs'ta 29 Nisan- 5 Mayıs Tarihlerinde Koronavirüs Vakaları06 Mayıs 2022 Cuma 14:01
  • Güney Kıbrıs'a Seyahat Edecek Olan Yabancılara İnterpol Araştırması06 Mayıs 2022 Cuma 13:47
  • Hellim Üretimi ve İhracatı Rusya-Ukrayna Savaşından Etkilenmedi06 Mayıs 2022 Cuma 13:32
  • Anastasiadis Atina'ya Gidiyor05 Mayıs 2022 Perşembe 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti