Güney Lefkoşa'da Ekili Haşhaş Bitkisi Ele Geçirildi

Güney Lefkoşa’da Rum polisi tarafından bir eve düzenlenen baskında, evin yanındaki tarlada ekili 30 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin Güney Lefkoşa’daki bir eve düzenlediği baskın sonrasında ekili halde 30 kök haşhaş bitkisi tespit ettiğini, olayla ilgisi bulunduğuna inanılan 40 ve 44 yaşlarında üç kişinin ise tutuklandıklarını yazdı.

Baskında ayrıca, haşhaş yetiştirmede kullanılan aletler ve kurumuş haşhaş bitkileri de ele geçirildi.