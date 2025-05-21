Güney Lefkoşa’da feci kaza: 55 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti

Güney Lefkoşa’nın “Lakatamya” semtinde 55 yaşında Sri Lanka uyruklu bir kadının kullandığı araç karşı şeritten gelen bir kamyonetle çarpıştı. Kadın kaza yerinde hayatını kaybetti.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve çalışan 55 yaşındaki Sri Lanka uyruklu bir kadının kullandığı salon aracın, dün sabah saatlerinde, “Lakatamya” semtinde karşı şeritten gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpıştığını, kadının kaza yerinde hayatını kaybettiğini yazdılar.

Gazete, kamyonu 27 yaşındaki bir şahsın kullandığını, kazanın nasıl olduğuna ilişkin soruşturmanın ise devam ettiğini aktardı.