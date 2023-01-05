  • BIST 5.460,07
  • Altın 1115.42
  • Dolar 18.7622
  • Euro 19.9375
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Güney Lefkoşa'da kavga ölümle bitti!

» »
Güney Lefkoşa'da kavga ölümle bitti!
Güney Lefkoşa'da kavga ölümle bitti!

Lefkoşa’nın güneyinde geçtiğimiz Çarşamba akşamı meydana gelen bir olayda, Latsia bölgesinde bulunan bir apartmanın dışında, 60 yaşındaki bir adamın ölü bulunduğu haber verildi.

Polisten elde edinilen bilgilere göre, adamın ölü bulunmasından önce apartmandaki komşularla bir kavga yaşandığını ve 60 yaşındaki adamın bu kavga sonucunda merdivenlerden düşüp ölümcül şekilde yaralandığını yazan Haravgi gazetesi, polisin olayla ilgili tüm ihtimalleri araştırdığını ifade etti.

Gazete adamın kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından ortaya çıkmasının beklendiğini ekledi.

Çalıştığı şirketten 44 bin Euro’luk ürün çaldı

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, Larnaka bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketin müdürünün, Polise, 2022 yılının Ağustos-Aralık ayları arasındaki dönemde, 48 yaşındaki bir şirket çalışanın, şirketin malı olan toplam 44 bin Euro değerindeki çeşitli temizlik ve hijyen ürününü çaldığı konusunda şikayette bulunduğunu yazdı.

Mağaza çalışanının, kameralardan, ürünleri şirketin kamyonuna yüklediğinin görüldüğünü kaydeden gazete, söz konusu çalışanın, ekonomik olarak sorunlarla karşı karşıya bulunmasından ötürü, görevde olmadığı zaman ürünleri şirketin müşterisi olmayan başka tüccarlara sattığını kabul ettiğini belirtti.

Gazete, mahkemeye çıkarılan şahsın 6 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.

Bir evde çalıntı silah bulundu

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, Polisin Larnaka’da 33 yaşındaki bir şahsın evinde yaptığı aramada, uyuşturucu yerine silah bulduğunu yazdı.

Polisin söz konusu şahsın evinde büyük miktarda çalıntı uyuşturucu olduğuna dair bir ihbara sahip olduğunu ve geçtiğimiz Salı günü eve operasyon düzenlediğini kaydeden gazete, evde uyuşturucu yerine iki havalı tüfek ve bir adet “Flaubert” bulunduğunu belirtti.

Bunların 31 Aralık ve 1 Ocak tarihinde Kiti (Çite)’de bir evden çalındığını kaydeden gazete, mahkemenin söz konusu şahsın 4 gün gözaltında kalmasına karar verdiğini, öte yandan söz konusu kişinin geçtiğimiz yaz aylarında yarım milyon Euro’yu aşan bir dolandırıcılık olayı yüzünden tutuklandığını da anımsattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’tan adli haberler...03 Ocak 2023 Salı 18:08
  • 190 güvercin çalındı!03 Ocak 2023 Salı 14:28
  • Güney Kıbrıs'ta 2022 yılında 36 bin 728 ceza kesildi03 Ocak 2023 Salı 13:33
  • Yeni Başpiskopos: Son sözü kilise söyleyecek02 Ocak 2023 Pazartesi 19:05
  • Larnaka’da yılbaşı kutlamaları olaylı geçti! 2 Ağır Yaralı02 Ocak 2023 Pazartesi 11:25
  • Anastasiadis ve bazı siyasi partilerin yeni yıl mesajı01 Ocak 2023 Pazar 15:59
  • Güney Kıbrıs'ta Protara’da 28 kilo uyuşturucu kıyıya vurdu…01 Ocak 2023 Pazar 14:56
  • Güney Kıbrıs'ın bütçe fazlası 448,4 milyon Euro31 Aralık 2022 Cumartesi 14:59
  • Güney’de bir streptokok A vakası daha saptandı31 Aralık 2022 Cumartesi 14:20
  • Kasoulides ve Hindistan Dışişleri Bakanı Kıbrıs ve Hindistan arasında yatırım olanaklarının arttığını vurguladılar30 Aralık 2022 Cuma 21:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti