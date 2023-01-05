Güney Lefkoşa'da kavga ölümle bitti!

Lefkoşa’nın güneyinde geçtiğimiz Çarşamba akşamı meydana gelen bir olayda, Latsia bölgesinde bulunan bir apartmanın dışında, 60 yaşındaki bir adamın ölü bulunduğu haber verildi.

Polisten elde edinilen bilgilere göre, adamın ölü bulunmasından önce apartmandaki komşularla bir kavga yaşandığını ve 60 yaşındaki adamın bu kavga sonucunda merdivenlerden düşüp ölümcül şekilde yaralandığını yazan Haravgi gazetesi, polisin olayla ilgili tüm ihtimalleri araştırdığını ifade etti.

Gazete adamın kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından ortaya çıkmasının beklendiğini ekledi.

Çalıştığı şirketten 44 bin Euro’luk ürün çaldı

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, Larnaka bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketin müdürünün, Polise, 2022 yılının Ağustos-Aralık ayları arasındaki dönemde, 48 yaşındaki bir şirket çalışanın, şirketin malı olan toplam 44 bin Euro değerindeki çeşitli temizlik ve hijyen ürününü çaldığı konusunda şikayette bulunduğunu yazdı.

Mağaza çalışanının, kameralardan, ürünleri şirketin kamyonuna yüklediğinin görüldüğünü kaydeden gazete, söz konusu çalışanın, ekonomik olarak sorunlarla karşı karşıya bulunmasından ötürü, görevde olmadığı zaman ürünleri şirketin müşterisi olmayan başka tüccarlara sattığını kabul ettiğini belirtti.

Gazete, mahkemeye çıkarılan şahsın 6 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ekledi.

Bir evde çalıntı silah bulundu

Gazetede yer alan başka bir haberde ise, Polisin Larnaka’da 33 yaşındaki bir şahsın evinde yaptığı aramada, uyuşturucu yerine silah bulduğunu yazdı.

Polisin söz konusu şahsın evinde büyük miktarda çalıntı uyuşturucu olduğuna dair bir ihbara sahip olduğunu ve geçtiğimiz Salı günü eve operasyon düzenlediğini kaydeden gazete, evde uyuşturucu yerine iki havalı tüfek ve bir adet “Flaubert” bulunduğunu belirtti.

Bunların 31 Aralık ve 1 Ocak tarihinde Kiti (Çite)’de bir evden çalındığını kaydeden gazete, mahkemenin söz konusu şahsın 4 gün gözaltında kalmasına karar verdiğini, öte yandan söz konusu kişinin geçtiğimiz yaz aylarında yarım milyon Euro’yu aşan bir dolandırıcılık olayı yüzünden tutuklandığını da anımsattı.