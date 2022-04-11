Güney Lefkoşa’da “Solomu Meydanı’nda” bir bebek cesedi bulundu

Gazete, dün akşamüzeri meydana gelen olay sonrası Rum polisi ve ilgili birimlerin olay yerine gittiklerini, bebek cesedinin çürüme aşamasında olduğunu da aktardı.

Güney Lefkoşa’da, “Solomu Meydanı’nda” bulunan halka açık tuvaletlerde, çöp poşeti içerisinde bebek cesedi bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Lefkoşa’da “Solomu Meydanı’nda” yer alan umumi tuvaletleri temizleyen görevlinin bir bebek cesedi bulduğunu yazdılar.



Gazete, dün akşamüzeri meydana gelen olay sonrası Rum polisi ve ilgili birimlerin olay yerine gittiklerini, bebek cesedinin çürüme aşamasında olduğunu da aktardı.