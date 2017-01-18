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Güney Lefkoşa'daki caminin restoresi için dudak uçuklatan fiyat

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Güney Lefkoşa'daki caminin restoresi için dudak uçuklatan fiyat
Güney Lefkoşa’ya bağlı Peristorana’da bulunan camiinin restorasyonun 500 bin Euro’ya mal olacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Peristerona Camii’nin restorasyonu konusunun, dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığını yazdı.

Habere göre Rum Eski Eserler Dairesi yetkilisi Filotheos  konu hakkında yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk eski eserlerin, camilerin, mezarlıkların bakımı ve temizliği için bu yıl 355 bin 830 Euro harcanacağını ifade etti. 

Filotheos, Peristerona Camii’nin restorasyonun, 2-3 yıl içerisinde, 500 bin Euro’ya mal olacağını da belirtti.

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