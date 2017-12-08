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Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Türkiye turnesini tamamladı

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Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Türkiye turnesini tamamladı
Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Tiyatro Sanatçısı İzel Seylani'nin yazıp yönettiği "Nor Betmez" oyunu Türkiye turnesini tamamladı. 

Beyarmudu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Adana’da 4. Şehir Tiyatroları Buluşması ve Bursa’da 17. Uluslararası Karagöz ve Kukla Oyunları Festivali’nin ardından 12. Bilecik Uluslararası Tiyatro Festivali ve Mudanya Belediyesi’nin özel daveti ile Uğur Mumcu Kültür ve Kongre Merkezi’nde seyirci ile buluştu.

Tiyatro sezonunu yurt içi turnesiyle açan ve Erenköy, Lefke, Geçitkale, Lefkoşa ve Beyarmudu bölgelerinde sahnelenen Nor Betmez oyunu, son olarak Bilecik ve Mudanya halkıyla buluştu. 
Türkiye’nin en önemli tiyatro festivallerinden biri olan Bilecik Uluslararası Tiyatro Festivali’nde Belediye Başkanı Selim Yağcı festival plaketini sanatçı İzel Seylani’ye takdim etti. 

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise organizasyon için Selim Yağcı’ya teşekkürlerini ileterek, “aramızda tiyatro sayesinde kurulan bağlar samimiyetle güçlenecek ve önümüzdeki süreçte dayanışmamız devam edecektir” şeklinde sözlerini tamamladı. 

Açıklamaya göre, Mudanya’da ise Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz katkılarından dolayı Beyarmudu Belediyesi’ne teşekkür edip “kardeş belediyemiz Beyarmudu ile sürdürdüğümüz kültür sanat sayesinde ilişkimiz giderek güçlenmekte ve büyümektedir” şeklinde konuştu. Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ise “Türkiye’de barışın başkenti Mudanya’ya, Kıbrıs’ta kültür sanatın başkenti Beyarmudu’ndan selam getirdik” dedi. 

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