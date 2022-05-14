Güney Osetya, Rusya’ya katılmak için referanduma gidiyor

Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya, Rusya’ya katılmak için 17 Temmuz’da referandum düzenleyecek.

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AA’nın aktardığına göre Güney Osetya’nın devlet başkanı Anatoliy Bibilov, bölgenin Rusya’ya katılması için referandum yapılmasını kararlaştıran kararnameyi imzaladı.

Bibilov, 9 Mayıs’taki seçimlerini kaybederken, koltuğunu 21 Mayıs’ta Alan Gagloyev’e devredecek.

Gürcistan ordusu ile Rusya’nın desteklediği Abhazyalı ayrılıkçılar arasında 1992-1993’te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008’de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya’nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti.

Rusya, 2008’de bu iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti.