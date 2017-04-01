Güney Osetya'nın bazı askeri birlikleri Rus ordusuna katıldı

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın bazı askeri birliklerinin Rusya ordusuna katılmasını öngören anlaşma imzalandı.

Anlaşmayı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Güney Osetya adına Orgeneral İbragim Gassayev Moskova'da imzaladı.

Şoygu burada yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını savunarak, "Bu anlaşma çatışmaların yeniden başlaması ve 2008 yılındaki olayların tekrarlanması fikrini ortadan kaldırıyor." dedi.

Gassayev de anlaşmayla Güney Osetya'nın savunma ve güvenliğini ciddi olarak güçlendirdiklerini belirterek, yardımlarından ötürü Rusya'ya teşekkür etti.

Gürcistan daha önce Rusya ile Güney Osetya'nın askeri iş birliğine tepki göstermişti. Gürcistan Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Davit Rakviaşvili, daha önce yaptığı açıklamada, "Rusya'nın işgal ettiği topraklardaki faaliyetleri, sadece Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini değil, tüm bölgeyi askeri istikrarsızlığa yönlendiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Moskova ile ayrılıkçı Güney Osetya arasında 2015 yılında "ittifak ve entegrasyon" anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, Güney Osetya'nın savunma ve güvenliğini Rusya sağlıyor ve taraflardan birine askeri saldırı yapılması durumunda diğer taraf da saldırıya uğramış kabul ediliyor.

TİFLİS HÜKÜMETİ, ANLAŞMAYI KINAYARAK ASKERLERİNİ ÇEKME ÇAĞRISI YAPTI

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın bazı askeri birliklerinin Rusya ordusuna katılmasını öngören anlaşmanın imzalanmasını kınadı.

Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, "Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, işgal edilmiş Tskhinvali (Güney Osetya) bölgesinin yasa dışı silahlı gruplarının Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetleriyle birleşmesine yönelik 31 Mart 2017 tarihinde imzalanan sözde anlaşmayı kınıyor." ifadesi kullanıldı.