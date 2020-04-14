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Güney Sudan'da sarı humma salgını

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Dünya Sağlık Örgütü, Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgınının başladığını duyurdu.
Güney Sudan'da sarı humma salgını

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yaptığı açıklamaya göre, Güney Sudan'ın güneyinde sarı humma salgını başladı.

Açıklamada, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde iki vakanın görüldüğü belirtilirken, bölge halkının bu hastalığa bağışıklığının bulunmadığı ifade edildi.

Bölgede aşı çalışmasının başladığını da duyuran DSÖ, bölgede sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden endişe ediyor.

Sarı humma hastalığı nedir?

Enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sarı humma virüsü yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açıyor.

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