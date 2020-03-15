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Güney ve kuzey Kıbrıs arasındaki tüm kapılar kapatıldı

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Rum hükümeti yeni aldığı karar ile tüm sınır kapılarını kapattığını açıkladı.
Güney ve kuzey Kıbrıs arasındaki tüm kapılar kapatıldı

Güney ve kuzey arasındaki tüm kapılar kapatıldı.

Rum hükümeti yeni aldığı karar ile tüm sınır kapılarını kapattığını açıkladı.

15 Mart ile 30 Mart tarihleri arasında tüm sınır kapılarını tamamen kapattığını açıkladı. Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yasal ikamet edenlerin dışındaki kişilerin geçişlerini tamamen durdurduğunu açıklayan Rum hükümetinin kararı 30 Mart’a kadar geçerli olacak.

Öte yandan, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korana virus salgını dolayısıyla , GKRY Yönetimi bu sabahtan itibaren kara giriş kapılardan güneye geçmek isteyen KKTC vatandaşlarının geçişine izin vermiyor” ifadelerine yer verildi.

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