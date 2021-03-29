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Güney'de 1.doz aşısını yaptıran bir kişi covid-19'dan hayatını kaybetti

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Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden ötürü dün hayatını kaybeden kişilerden birinin, aşı geçmişine de sahip olduğu ve bunun Güney Kıbrıs’ta aşı geçmişine sahip olup korona virüsünden hayatını kaybeden ikinci kişi olduğu belirtildi.
Güney'de 1.doz aşısını yaptıran bir kişi covid-19'dan hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden ötürü dün hayatını kaybeden kişilerden birinin, aşı geçmişine de sahip olduğu ve bunun Güney Kıbrıs’ta aşı geçmişine sahip olup korona virüsünden hayatını kaybeden ikinci kişi olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden ötürü dün 69 yaşındaki bir kadın ile 74 yaşında bir erkeğin hayatını kaybettiğini yazan Alithia gazetesi, 69 yaşındaki kadının başka hastalıkları bulunduğunu ve 1’inci doz aşısını da yaptırdığını kaydetti.

Rum kesiminde dün 326 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiğini de kaydeden gazete, tedavi gören 196 kişiden 52’sinin durumunun ciddi olduğunu ekledi.

DİYABET HASTALARI VE AŞIRI ŞİŞMAN KİŞİLER AŞILANIYOR

Öte yandan gazete, bugün Güney Kıbrıs’ta diyabet hastaları ve aşırı şişman kişiler için aşı portalı açılacağını ve bu rahatsızlıklar sahip kişilerin 1 Nisan’a kadar bu portala başvurabileceğini yazdı.

Gazete portalda yaşlarından bağımsız olarak bu kişilere aşı önceliği verileceği, 19 bin 246 randevunun mevcut olacağını ekledi.

KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ KONUSU

Gazete, başka bir haberinde ise, Mart ayının Güney Kıbrıs’a çok da iyi olmayan epidemiyolojik sonuçlarla veda etmekte olduğunu ve göstergeler sabitleşse de vaka sayılarının yüksek olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Önümüzdeki 24 saat içerisinde durumun aynı düzeylerde seyretmesi halinde Rum Bakanlar Kurulunun en azından Nisan ayının ilk 15 günü için “muhafazakar/tutucu” gevşemeler konusunda hareket edeceğini yazan gazete, kararların Çarşamba günü Rum Bakanlar kurulunda alınacağını belirtti.

TURİSTİK KONAKLAMA TESİSLERİNİN YÜZDE 95’İ KAPALI

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Güney Kıbrıs’taki turistik konaklama tesislerinin yüzde 95’inin hala daha kapalı olduğu belirtildi.

Gazete otelcilerin Güney Kıbrıs sakinlerinin turistik tesislerde gecelemelerine ilişkin yasakların kaldırılmasını, aynı zamanda aşılanmış İsrailli turistlerin gelmesini beklediklerini belirtti.

“YEŞİL PASAPORT” KONUSUNDA TELEKONFERANS

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Avusturya Turizm Bakanının çağrısıyla bugün korona virüsüyle ilgili “Yeşil Pasaport” konusunda bir telekonferans düzenleneceği ve buna aralarında Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın da bulunduğu 13 Avrupa ülkesinin katılacağı belirtildi.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE YALNIZCA BURUN TESTİ

Politis gazetesinde yer alan bir haberde ise, Rum kesimindeki lise öğrencilerine bugünden itibaren nazofarengeal sürüntü yöntemiyle değil yalnızca burun testi yapılacağını ve bunun daha az rahatsız edici olduğunu yazdı.

Gazete bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta 20 Mart tarihine kadar nüfusun yüzde 10,7’sinin korona virüs aşısının ilk dozunu aldığını ekledi.

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